Luciano Pocrnjic atrapó los tres puntos

La figura de Luciano Pocrnjic se agigantó en el Monumental. Tapó varias pelotas que tenían destino de red para que Newell's conservara el arco en cero. La única que no detuvo fue la del Pity Martínez del 1 a 0 parcial de River. Pero cuando Newell's se puso arriba 2 a 1, apareció otra vez en toda su dimensión para ahogar el grito millonario. El arquero sigue demostrando que está en alza y se lució en forma especial en uno de esos desafíos exigentes, en los que hay que tener una enorme entereza para no achicarse.

Pocrnjic declaró en la semana que llegó el momento de jugarse por "el prestigio y el orgullo de pertenecer a este club". Si se evalúa lo realizado por el equipo en el gran triunfo en cancha de River, y en particular por sus atajadas, se cumplió con creces.

El arquero dijo que era bueno que a Newell's le convirtieran como máximo un gol por partido, porque de esa manera, con una diferencia mínima, siempre se está en carrera para alcanzar un resultado favorable. Sus palabras tuvieron una enorme certeza en la noche de ayer.

Fue por obra y gracia de Pocrnjic que la Lepra dio pelea frente a River. Con la sobriedad que lo caracteriza respondió ante todos los intentos millonarios. Voló para interceptar el remate desde lejos de Nacho Fernández. Y tuvo una doble tapada mano a mano ante Borré y Nacho Fernández a los 36' de la primera etapa.

El trabajo defensivo de la visita fue ordenado, más allá de algún que otro desajuste, sabiendo que detrás podía descansar en la seguridad de Pocrnjic.

Al fin y al cabo, no es casual que Newell's haya recibido apenas 7 goles en la Superliga, contando la conquista de ayer del millonario. Es una virtud de todos, con Pocrnjic de estandarte.

Cuando manoteó el cabezazo de Scocco y Borré no lo pudo vulnerar en el rebote a los 55', la sensación fue que era invencible. Si no lo fue se debió a que no pudo interceptar la entrada por el medio del Pity Martínez, libre de marcas.

Parecía que todo lo que había realizado no era suficiente para rescatar al menos un punto. Era necesario que los compañeros hicieran su parte.

Y aparecieron para dar vuelta el resultado. River urgido por el empate, Ezequiel Palacios ensayó un disparo desde afuera y allí voló Pocrnjic para que el millonario se resigne ante el punto más alto que tuvo Newell's en el Monumental.

Pocrnjic continúa en camino al mejor rendimiento del torneo pasado, con participaciones decisivas. De perfil bajo, sin estridencias, relució ante River. En sus manos estuvo gran parte del triunfo leproso.