El humo en Nueva York amenaza la final del Mundial

Un turista se toma una selfie desde el mirador Top of The Rock en el Rockefeller Center durante una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
Peatones caminan por Manhattan durante una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
Vista del horizonte de Manhattan durante una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
Turistas en el mirador Top of The Rock del Rockefeller Center durante una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
Un joven observa desde la plataforma de observación Top of The Rock en el Rockefeller Center durante una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
Vista del horizonte de Manhattan durante una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
La Estatua de la Libertad permanece erguida al atardecer, mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
Miembros de la Guardia Nacional patrullan el Monumento a Lincoln mientras el sol, oculto por el humo de los incendios forestales, se eleva sobre el Monumento a Washington y el Estanque Reflectante, el viernes 17 de julio de 2026, en el National Mall de Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
El sol queda oculto por el humo de un incendio forestal mientras una persona corre frente al Monumento a Washington y el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, el viernes 17 de julio de 2026, en el National Mall de Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
El sol aparece oculto por el humo de los incendios forestales al elevarse sobre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, el viernes 17 de julio de 2026, visto desde Arlington, Virginia. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Una persona que lleva mascarilla mientras monta en bicicleta entre una densa humareda provocada por un incendio forestal, el viernes 17 de julio de 2026, cerca del Capitolio de los Estados Unidos en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
El sol queda oculto por el humo de los incendios forestales sobre el Monumento a Washington y el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el viernes 17 de julio de 2026, en el National Mall de Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
El horizonte de la ciudad de Nueva York se ve a través de una capa de humo de incendios forestales, en Jersey City, Nueva Jersey, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
El horizonte de la ciudad de Nueva York se ve a través de una capa de humo de incendios forestales, en Jersey City, Nueva Jersey, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
El horizonte de la ciudad de Nueva York se ve a través de una capa de humo de incendios forestales, en Jersey City, Nueva Jersey, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
La Estatua de la Libertad permanece erguida al atardecer, mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el jueves 16 de julio de 2026, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
El horizonte de Jersey City se ve a través de una capa de humo de incendios forestales, en Jersey City, Nueva Jersey, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)
Un transeunte con mascarilla pasa junto al Empire State Building durante una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)