La Bolsa de Comercio de Rosario asumió la presidencia del Consejo Empresarial por la Infancia y la Adolescencia de Unicef

El presidente Miguel Simioni participó de la firma del acta de lanzamiento del nuevo organismo, integrado por 13 organizaciones de distintos sectores de la economía que nuclean a más de 10 mil empresas.

13 de noviembre 2025 · 15:48hs
Unicef Argentina promovió la conformación del primer Consejo Empresarial por la Infancia y Adolescencia (CEIA) con un enfoque original e innovador convocando instituciones de segundo y tercer orden de diversos sectores de la actividad económica para reforzar el involucramiento del sector privado con la agenda de la infancia y adolescencia.

Cerca de la mitad de las niñas, niños y adolescentes en Argentina crece en contextos de vulnerabilidad que condicionan su acceso a derechos esenciales, como la salud y la educación, y están expuestos a distintas formas de violencia. Estas situaciones afectan con mayor fuerza a quienes transitan la primera infancia y la adolescencia, etapas clave del desarrollo.

“Como Consejo Empresarial y junto a Unicef asumiremos este desafío pensando cómo podemos seguir mejorando nuestras prácticas empresarias y fortaleciendo nuestro vínculo con los distintos actores sociales vinculados con la niñez. Nos comprometemos a continuar trabajando para hacer lo que nos toca, para aportar desde nuestro lugar a los debates y reflexiones que se requieran por la infancia y adolescencia; es la mejor garantía de un mejor presente y futuro para todos”, señaló Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario quien asumió la presidencia del CEIA.

“Frente a los problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, UNICEF propuso algo distinto: unir fuerzas con asociaciones, bolsas, cámaras y uniones, en un espacio innovador, estratégico y transformador. El CEIA será un lugar donde el Sector Privado puede hacer historia, contribuyendo a que cada niña y cada niño tenga la oportunidad de crecer, aprender y alcanzar su potencial”, mencionó Martín Giménez Rébora, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF.

El CEIA está conformado por 13 organizaciones de diversos sectores de la actividad económica que representan más de 10.000 empresas y, entre sus líneas de trabajo, buscará impulsar el compromiso empresarial con la infancia y adolescencia como prioridad estratégica para el desarrollo sostenible del país, a través de una agenda común por la infancia, consensuada entre las organizaciones miembro, para incidir en políticas y prácticas empresariales, la implementación de acciones concretas juntos a sus empresas miembro que beneficien a la niñez y adolescencia y la movilización de recursos y alianzas estratégicas para apoyar programas de UNICEF.

Durante el evento de presentación el Embajador de Buena Voluntad de Unicef, Julián Weich, ofició de anfitrión para dar la palabra al Representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec y al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y primer presidente del CEIA, Miguel Simioni; e invitar a las trece organizaciones miembro a firmar la carta compromiso con el CEIA.

Las organizaciones que conforman el CEIA son: Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Asociación de Fabricantes de Autopartes (ADEFA), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara de Comercio Argentino Britanica (Britcham), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Cámara Argentina de la Energía (CADE), Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Cámara de Comercio de la Industria Franco Argentina, Cámara de Comercio Suizo Argentina, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina- Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Unión Industrial Argentina (UIA).

Unicef Argentina trabaja para crear una sociedad que reconozca y se comprometa cada día más en garantizar los derechos de las chicas y los chicos. La creación del CEIA es un paso más en el trabajo con el sector privado, que año a año se compromete con crear un presente de oportunidades y un futuro de pleno desarrollo.

