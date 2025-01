Los debutantes de Newell's deberán hacer más méritos: solo Gonzalo Maroni se destacó algo

Es que no fue bien asistido por Ever Banega, sobre todo, o el pibe Luca Regiardo, y por eso se lo vio mucho en zona de defensa para intentar darle buen destino desde ahí, algo que no siempre logró.

>>Leer más: El despegue de Newell's debe esperar

Gonzalo Maroni tuvo una muy clara

En el complemento participó de una de las jugadas más claras, cuando recogió el rebote en el palo izquierdo de Centurión tras el remate de Nazareno Funez (que volvió después de su paso por San Martín de San Juan y en la primera que tiene casi la mete) y volvió a rematar pero dio en el mismo caño, en una de las últimas muy claras que tuvo Newell’s para igualar el partido, después del penal por supuesto.

Embed - NEWELL'S 0 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

En referencia a eso, la jugada del penal, fue donde más participó otra de las incorporaciones que fue a la cancha desde el vamos: el veterano Luciano Lollo. A él le hicieron la falta que vio Silvio Trucco (aunque también empujaron a Giovani Chiaverano delante suyo) en su participación más importante.

Antes perdió mucho en el duelo con Sebastián Villa cuando rondó sus dominios y tiró pelotazos sin destino para salir desde el fondo en un flojo primer tiempo que fue mejorando después. En el gol de Independiente Rivadavia no estaba en la zona donde cabeceó con tanta libertad Peinipil.

Los otros debuts en Newell's, flojos

Mientras Saúl Salcedo cumplió, el otro de los tres del fondo que debutaba la pasó bastante mal. El zurdo Lucas Sosa perdió mucho las espaldas en el primer tiempo, la regaló bastante cuando la tenía en los pies y se mostró muy inseguro y lento.

Lo de Alejo Tabares, el lateral volante izquierdo que llegó de All Boys, tampoco fue positivo. En su haber solo se contabiliza ese buen remate de afuera del área que sacó Centurión al córner, pero en lo que debía ser su fuerte, la marca, la padeció y no cortó el centro de Gómez que derivó en el gol. En definitiva, fue una noche de muchos debuts que precisan dar más.