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Los Pumas estuvieron otra vez cerca pero no pudieron tomarse revancha en Mendoza

Tras la derrota en Jujuy, cosecharon un empate 28-28 ante los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas

5 de septiembre 2026 · 20:38hs
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Rob Valetini

Rob Valetini, de Australia, es detenido por los argentinos Faustino Sanchez Valarolo y Joaquin Moro.

Otra vez quedaron muy cerca. Los Pumas no pudieron sacarse la espina con un vibrante empate 28-28 ante los Wallabies, en un encuentro que se desarrolló en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, por el segundo test match correspondiente a la visita australiana por el país.

Vale precisar que también por esta serie amistosa, el conjunto nacional había perdido una semana antes frente al mismo rival por 27 a 21, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy.

La igualdad premió y castigó a los dos por igual, en un duelo con muchos errores de los dos lados, y que Argentina fue poco inteligente y jugó con dos menos en los 10' finales, una incidencia que afectó el desarrollo y el resultado.

La visita arrancó mejor

En el primer tiempo sacó ventaja Australia, con dos tries. Uno a través de Harry Wilson y otro de Max Jorgensen, los dos convertidos por Ryan Lonergan.

Los dueños de casa tardaron en reaccionar, pero en el tramo de finalización de esa etapa apoyó a través de Pablo Matera, con el empuje de los delanteros, y de Ignacio Mendy, que encontró un hueco en la defensa rival. Los dos convertidos por Santiago Carreras.

Así, en un duelo con muchas imprecisiones en las destrezas básicas y con muchas amarillas, el entretiempo encontró una paridad en 14, que expresaba y transmitía justicia en el marcador.

No lo aprovechó

En el inicio del complemento, Australia anotó con uno menos, con la potencia de Fraser McReight y la efectividad con el pie de Lonergan.

Después, Argentina pasó al frente con tries de Ignacio Ruiz y otra vez Pablo Matera, ambos sellados por Carreras.

Pero, esa diferencia a favor, que tanto le costó, por falta de viveza y astucia en los últimos minutos, quedó con dos menos por amarillas a Lucio Cinti y Santiago Carreras.

Esas acciones, incluyeron un try penal del adversario, que estampó una paridad 28-28 en el tanteador definitivo.

La síntesis

Tantos:

PT: 19' y 28' goles de Ryan Lonergan (A) por tries de Harry Wilson y Max Jorgensen; 35' y 38' goles de Santiago Carreras (LP) por tries de Pablo Matera e Ignacio Mendy.

Resultado parcial: 14-14

ST: 46' gol de Lonergan (A) por try de Fraser McReight, 54' y 64' goles de Carreras (LP) por tries de Ignacio Ruiz y Matera, 70' try penal (A).

Resultado final: 28-28

Formaciones de arranque

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, y Pedro Delgado; Efraín Elías y Franco Molina; Pablo Matera (c), Guido Petti, y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Nicolás Roger; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, y Santiago Carreras.

Australia: Angus Bell, Billy Pollard, y Taniela Tupou; Josh Canham, y Jeremy Williams; Rob Valetini, Fraser McReight, y Harry Wilson (c); Ryan Lonergan y Ben Donaldson; Filipo Daugunu, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, y Tom Wright.

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