Los chicos de la Federación Santafesina de Tenis tuvieron actuaciones destacadas

Manuel Paniagua, Darián Silva y Facundo Contreras se destacaron entre los Sub 14.

Entre los ganadores y finalistas del Regional de Reconquista , varios jugadores de la FST llegaron a instancias decisivas: en varones Sub 12, Isidro Otegui alcanzó la final dobles, en tanto que en Sub 14, Manuel Paniagua se consagró campeón de singles y fue finalista en dobles. En la misma categoría Darian Silva también fue finalista en individuales y Tomás Herrera se quedó con el título en dobles.

En Sub 18, Salvador Ferrer fue finalista de singles, y la dupla conformada por Tobías Dri y Santiago Jaime subió a lo más alto del podio en dobles, mientras que Bautista Marcelloni fue finalista, en la misma modalidad.

Por el lado de las mujeres, en Sub 12, Thalita De Oliveira alcanzó la final de singles y se quedó con la copa en dobles y en Sub 14 Pilar Da Silva fue campeona en singles y en dobles junto a Delfina Marshall. Por su parte Ana Vallejos fue finalista en individuales y Nayla Paulochenka finalista en dobles.

En el Regional de Córdoba la actividad de los tenistas de la FST también fue muy intensa y hubo varias actuaciones destacadas.

En la categoría varones Sub 12, Pedro Robledo fue finalista y en Sub 18 Francisco Formica obtuvo un doble campeonato ya que se quedó con la corona de singles y también de dobles, conformando dupla con Gaspar Macoritto.

Mientras que las damas, en Sub 12 Catalina Tion fue ganadora en singles y también en dobles con Felicitas Belbuzzi; en la misma categoría Roma Feltrinelli fue finalista singles y de dobles junto con Santina Polverini. En Sub 16, Joaquina Zapata se consagró campeona en singles y también en dobles junto a Luana Caceres, quien hizo final de singles.

Varios podios en el Regional de Buenos Aires

En el Regional de Buenos Aires, varios de los representantes de la Federación Santafesina subieron al podio. En varones Sub 14, Valentino Sartori fue campeón en dobles, en tanto que por el lado de las mujeres, Margarita Uviedo fue finalista en singles y dobles con Luz Villarruel; en Sub 14, Sofia Gabilanes alcanzó la final de singles y fue campeona dobles con Zaira Martinez y en Sub 18 Martina Villarruel fue finalista singles.

También hubo un Regional en la localidad de Azul donde al igual que en los otros torneos hubo una importante cantidad de actuaciones destacadas. En varones Sub 14, Juan Ignacio Assi fue campeón singles y en dobles; y en el Regional de San Juan, en Sub 12, Juan Bettiol fue finalista singles.

La voz oficial del tenis santafesino

“Las grandes actuaciones y los excelentes resultados de los jugadores de la FST demuestran que el trabajo integral que se está llevando adelante en cada escuela, centro de entrenamiento o alta competencia es de muy elevada calidad, debido a los profesionales se encuentran altamente capacitados y los resultados con los jugadores, están a la vista”, dijo el responsable de menores de la FST, Matías Urchipía.