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Cómo votar: en la lista de nominados por la Fifa hay cinco jugadores de la selección argentina

La Fifa dio a conocer la lista de nominados, en la que figuran cuatro futbolistas de España, la campeona del mundo

21 de julio 2026 · 14:03hs
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Leo Messi es uno de los cinco futbolistas de la selección argentina ternados por la Fifa. Los otros son el Dibu Martínez

AP

Leo Messi es uno de los cinco futbolistas de la selección argentina ternados por la Fifa. Los otros son el Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez y Enzo Fernández.

El Mundial 2026 ya es historia, con España como vencedora, pero las repercusiones y lo que dejó la Copa del Mundo jugada en Estados Unidos, México y Canadá siguen. Entre otras cosas, es hora de balances de un campeonato que dejó mucha tela para cortar.

En estas horas, la Fifa abrió a los simpatizantes de todo el mundo la posibilidad de votar a los integrantes del 11 ideal del Mundial 2026. Y en la lista de ternados hay cinco futbolistas de la selección argentina que conduce Lionel Scaloni y lidera Lionel Messi.

Quiénes son los argentinos ternados en el 11 ideal

Los jugadores argentinos que tienen posibilidades de ser parte del 11 ideal son Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Lionel Messi.

El “Dibu” tuvo una gran actuación en la final ante España, donde se lució con 11 atajadas, aunque a lo largo de la Copa del Mundo no estuvo en su mejor nivel y recibió ocho goles.

Respecto a los defensores, Cuti Romero y Licha Martínez tuvieron muy buenos rendimientos, aunque -sobre todo el del Manchester United- también cometieron algunos errores.

Leer más: El emotivo posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas sobre su futuro

Enzo Fernández no tuvo un Mundial a la altura de sus antecedentes y solo son rescatables sus goles a Egipto a Inglaterra. El volante del Chelsea jugó en un nivel más bajo del esperado.

Messi, en tanto, volvió a ser una atracción mundial con sus 39 años: el rosarino fue la gran figura de la selección argentina y tuvo un rol fundamental en todos los partidos. Anotó ocho goles y dio cuatro asistencias.

El 11 ideal del Mundial se puede elegir a través del listado que publicó la FIFA en su página oficial.

Leer más: El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

La lista completa de candidatos de la Fifa

Los nominados para el 11 ideal del Mundial 2026 son los siguientes:

Arqueros

Dibu Martínez (Argentina)

Vozinha (Cabo Verde)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao)

Defensores

Lisandro Martínez (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Cristian Romero (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Vinícius (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Ousmane Dembélé (Francia)

Luka Modric (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri (España)

Lamine Yamal (España)

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Julián Quiñones (México)

Mikel Oyarzabal (España)

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