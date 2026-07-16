Rosario, sede de la Copa Argentina este jueves: Boca y Sarmiento se enfrentan en el Coloso

El Xeneize y el Verde se medirán por los 16avos de final. El gobierno de Santa Fe desplegará un importante operativo de seguridad para este encuentro

Boca y Sarmiento se enfrentarán en un encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina

La Copa Argentina volverá a tener acción en Rosario este jueves con uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final. Boca Juniors enfrentará a Sarmiento de Junín desde las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa , en un partido que marcará el debut de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del Xeneize.

El encuentro marcará el comienzo del segundo ciclo del "Vasco". Para este encuentro, tendrá algunas bajas importantes como Adam Bareiro y Tomás Belmonte, ambos lesionados, y el caso de Leandro Paredes, quien se encuentra con la selección argentina.

Sumado a ellos, Boca ya cerró la llegada de Álvaro Montero y Sebastián Villa, aunque ninguno de los dos podrá formar parte del plantel para este compromiso debido a que todavía no completaron los trámites administrativos para quedar habilitados.

Del otro lado estará un Sarmiento que afronta un semestre decisivo en su lucha por mantener la categoría.

El conjunto dirigido por Facundo Sava necesita sumar confianza de cara al torneo local y buscará aprovechar el formato de eliminación directa para sorprender al Xeneize.

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Fuerte operativo de seguridad en el Coloso

El gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó un importante dispositivo de seguridad para el encuentro, que movilizará a cerca de 30.000 espectadores.

El operativo contará con 540 efectivos policiales, además de personal de tránsito, seguridad privada y organismos provinciales y municipales.

Según informaron las autoridades, habrá controles en los principales accesos a Rosario, monitoreo permanente en las inmediaciones del estadio y un sistema de traslado encapsulado para ambas parcialidades con el objetivo de evitar cruces entre hinchas.

Las puertas del Coloso Marcelo Bielsa abrirán a las 18.45, tres horas antes del inicio del partido. En este sentido, la organización también confirmó la distribución de las tribunas para cada parcialidad.

Los simpatizantes de Boca ocuparán la Popular Sur, la Platea Oeste y un sector de la Platea Este. En tanto, los hinchas de Sarmiento accederán al estadio por Pellegrini y Pueyrredón para ubicarse en la bandeja superior de la Popular Norte.

La bandeja inferior permanecerá cerrada debido a las obras de ampliación que Newell's realiza en ese sector.

Posibles formaciones de Boca vs. Sarmiento

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Julián Contrera; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.