"Es una noche soñada, para mí y para todo el equipo", se emocionó Jerónimo Cacciabue, quien debutó en primera nada menos que con un gol en un triunfo de su querido Newell's

El pibe Cacciabue, de 20 años, cumplió con creces su sueño. "Tengo una alegría bárbara, se me vivnieron un montón de cosas a la cabeza", dijo, además de afirmar que "es un sueño hecho realidad, se me traban las palabras, no puedo hablar".

"Lo soñé de chiquitito, se me cumplió el sueño y ahora hay que darle más que nunca", afirmó, y soltó otra frase para terminar de meterse en el bolsillo de los hinchas rojinegros: "Necesitamos ganar porque... porque necesitamos ganar, esto es Newell's y hay que ganar".

En cuanto al partido de vuelta con Atlético Paranaense, cuando el 10 de mayo deban remontar el 0-3 que trajeron de Curitiba, Cacciabue manifestó: "Queremos levantarlo en esta cancha que es hermosa, hay que agradecerle a la gente por el aguante que nos hizo en Brasil y por el aguante que nos hace siempre acá".