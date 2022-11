Lionel Scaloni: "En el partido ante Emiratos Árabes no tomaremos ningún riesgo"

“Hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Durante la práctica de hoy (este martes) definiremos el equipo para el partido amistoso. No tomaremos ningún riesgo; los que jueguen deben tener garantías en lo físico", sostuvo Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa que brindó este martes y en la previa al partido amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dhabi, que se jugará este miércoles, a las 12.30, con transmisión de TyC Sports.