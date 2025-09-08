La Capital | Zoom | murió

Murió a los 81 años Rick Davies, cofundador y cantante de Supertramp

Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de la banda que tuvo sus mayores éxitos entre la década de 1970 y principios de 1980

8 de septiembre 2025 · 20:39hs
Murió a los 81 años Rick Davies, cofundador y cantante de Supertramp

Rick Davies, cofundador, vocalista y compositor de la banda británica Supertramp, falleció a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer.

Davies, quien coescribió la música de Supertramp junto con Roger Hodgson, fue “la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock”, afirmó la banda en un comunicado en su sitio web.

El músico falleció el sábado tras luchar contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de sangre, durante más de una década.

Davies y Hodgson formaron Supertramp en 1969 y produjeron éxitos como “Goodbye Stranger”, “The Long Way Home”, “The Logical Song” y “Give a Little Bit”.

El álbum de la banda de 1979, “Breakfast in America”, encabezó las listas en Estados Unidos y Canadá, ganó dos Grammy y vendió más de 18 millones de copias.

Las “voces conmovedoras de Davies y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda”, decía el comunicado.

Nacido en Swindon, Inglaterra, en 1944, Davies tuvo una pasión por el jazz, el blues y el rock and roll desde edad temprana, señaló la agrupación.

Hodgson dejó la banda en 1983 y lanzó álbumes en solitario. Supertramp se disolvió en 1988, aunque Davies la revivió en 1996.

