Pullaro le advirtió a Milei: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos"

El gobernador santafesino sostuvo que las elecciones bonaerense mostraron "un claro llamado de atención" al gobierno nacional

7 de septiembre 2025 · 22:34hs
Cuando todavía no se había oficializado la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que las urnas mostraron "un claro llamado de atención" al gobierno nacional y le advirtió al presidente, Javier Milei: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos".

Ante la contundente victoria del peronismo bonaerense, Pullaro sentenció que "en las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el gobierno nacional debe atender. Sin gestión no hay futuro".

>> Leer más: El peronismo le sacó más de 10 puntos a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

"La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer", publicó el mandatario santafesino en redes sociales.

Y finalmente indicó: "Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí".

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires mostraron una dura derrota del sector libertario, con un 47,03 % de Fuerza Patria y un 33,84 % de La Libertad Avanza, cuando se había escrutado el 91 % de las mesas.

