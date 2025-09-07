El sub-13 de Newell's obtuvo otro triunfo en la Fiesta Conmebol Evolución de Asunción

El conjunto rojinegro derrotó a la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil por 2 a 1 en el Parque Guasú Metropolitano de la capital paraguaya

El Sub 13 de Newell's competirá hasta el fin de semana en Asunción del Paraguay.

El sub-13 de Newell's goleó a Aufi (Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil) por 3 a 0 este domingo, en la 2ª fecha de la zona A de la Fiesta Conmebol Evolución 2025. La Lepra también ganó en su debut en el torneo que se desarrolla en Asunción del Paraguay.

El triunfo rojinegro en el Parque Guasú Metropolitano de Asunción llegó con los goles de Rodrigo Sanabria y un doblete de Benjamín Benítez.

La Lepra venció en la primera fecha a Universitario por 2 a 0 y es el único líder del grupo A.

Las posiciones son (entre paréntesis, partidos jugados): Newell's (2) 6 puntos, Cerro Porteño (2) 4, Universitario (2) 1, Atlético Camino (1) y Aufi (1) 0.

Newell's quedará libre en la próxima fecha y los siguientes compromisos serán el miércoles 10 de septiembre, frente a Atlético Camino de Bolivia, mientras que el jueves 11 enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay.

Los dos mejores de la zona clasificarán a las semifinales, que se disputarán el sábado 13. Este mismo día se jugarán los partidos por los restantes puestos.

La final y el encuentro por el tercer puesto serán el domingo 14.

El plantel de Newell's está integrado por:

►Ian Coraza

►Máximo Romero

►Bruno Brauer

►Santino Damiani

►Dylan Cardozo

►Juan Pablo Biasutti

►Byron Juárez

►Gian Luca Godoy

►Rodrigo Sanabria

►Bautista Marini

►Dalmiro Gómez

►Santino Vojvoda

►Ignacio Lencina

►Benjamín Benítez

►Francisco Geminale

►Yaco Pavoni

►Franchesco Tenassio

►Joaquín Suárez

►Felipe Bosco