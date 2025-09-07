El sub-13 de Newell's obtuvo otro triunfo en la Fiesta Conmebol Evolución de Asunción

Información General
Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026
La Región
Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Ciudad
Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
Policiales
Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte
Información general
Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer
politica
Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo
La Región
Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
Política
Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
La Ciudad
"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
Policiales
Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Crónicas marcianas
Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios
La Ciudad
Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha
Información general
Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
El Mundo
Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
La Ciudad
Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
Política
Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia
La Región
Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"
La Ciudad
El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
Policiales
Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Politica
La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional