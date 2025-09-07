La Capital | Política | Milei

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Llamó a "corregir los errores" en el camino a octubre y advirtió que el rumbo de su gobierno "no se va a modificar, se va a redoblar"

7 de septiembre 2025 · 23:07hs
Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota

El presidente de la Nación, Javier Milei, admitió la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses. Afirmó que el gobierno sufrió "una clara derrota", dijo que deben "corregir todos los errores" rumbo a los comicios de diputados y senadores nacionales del 26 de octubre próximo, y ratificó el rumbo económico de su administración: "No se retrocede ni un milímetro".

"Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere reconstruir, lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral", expresó Milei desde el escenario del búnker de LLA en La Plata, al que asistió pese al tropiezo en las urnas luego de haber nacionalizado la elección.

No obstante, deslizó que el peronismo mostró su techo electoral y que los números de LLA son su piso "para empezar a trabajar".

"Ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente", aseveró, y dijo que hicieron "la mejor elección posible que podían hacer".

Para el sector libertario, en cambio, consideró que "es un piso para empezar a trabajar de cara al 26 de octubre".

"Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todos los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado", insistió.

Y aclaró: "El rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar".

"No se rotrocede ni un milímetro, el rumbo no sólo se confirma sino que lo vamos a acelerar", concluyó.

