Kioscos de diarios podrán ser puntos de entrega de correo: alerta en el gremio de trabajadores postales

El gobierno derogó la normativa vigente desde 2000 y abrió la actividad a los kioscos de diarios, que podrán entregar paquetería y documentación

El gobierno nacional oficializó este jueves la desregulación del régimen de venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública, una medida que abre el juego para los kioscos tradicionales y que ya generó polémica en el sector postal.

A través del decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogó la normativa que regía desde el año 2000 y que limitaba la actividad de los puestos de diarios. Con la nueva disposición, estos podrán ofrecer servicios como operadores postales, incluyendo la entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias e incluso productos de comercio electrónico.

La decisión encendió la alarma en el gremio de Trabajadores del Correo , que en Rosario y a nivel nacional se declaró en estado de alerta. En un comunicado, señalaron: “Desde la asunción del presidente Javier Milei se ha generado una gran incertidumbre poniendo en jaque miles de puestos de trabajo”.

Además, advirtieron que “esto no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también atenta contra la calidad del servicio, la soberanía nacional y la conectividad de todo el país”. Y exigieron al gobierno que “detenga este atropello”.

“Nuestra lucha es por la defensa de las fuentes de trabajo y por el futuro de un servicio esencial para todos los argentinos y argentinas”, concluyó el texto.

Qué cambia en los kioscos de diarios con el decreto

Se deroga la norma de 2000 que limitaba la actividad de kioscos de diarios y revistas.

Los puestos podrán actuar como operadores postales.

Se habilita de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias y compras online.

Según la norma, esto permitirá diversificar la actividad de los kioscos frente a la caída en la venta de diarios impresos.

Un kiosco que suma café en Rosario

En paralelo a la discusión, en Rosario se conoció esta semana que uno de los kioscos de diarios del centro inauguró un servicio de cafetería. La iniciativa busca diversificar la actividad frente a la baja en la venta de ejemplares impresos y se enmarca en el nuevo escenario de transformación que vive el sector.