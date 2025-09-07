La Capital | La Ciudad | kioscos

Kioscos de diarios podrán ser puntos de entrega de correo: alerta en el gremio de trabajadores postales

El gobierno derogó la normativa vigente desde 2000 y abrió la actividad a los kioscos de diarios, que podrán entregar paquetería y documentación

7 de septiembre 2025 · 13:51hs
Trabajadores del Correo Argentino en Rosario

Trabajadores del Correo Argentino en Rosario, en alerta por los kioscos de diarios

El gobierno nacional oficializó este jueves la desregulación del régimen de venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública, una medida que abre el juego para los kioscos tradicionales y que ya generó polémica en el sector postal.

A través del decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogó la normativa que regía desde el año 2000 y que limitaba la actividad de los puestos de diarios. Con la nueva disposición, estos podrán ofrecer servicios como operadores postales, incluyendo la entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias e incluso productos de comercio electrónico.

La decisión encendió la alarma en el gremio de Trabajadores del Correo, que en Rosario y a nivel nacional se declaró en estado de alerta. En un comunicado, señalaron: “Desde la asunción del presidente Javier Milei se ha generado una gran incertidumbre poniendo en jaque miles de puestos de trabajo”.

Además, advirtieron que “esto no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también atenta contra la calidad del servicio, la soberanía nacional y la conectividad de todo el país”. Y exigieron al gobierno que “detenga este atropello”.

“Nuestra lucha es por la defensa de las fuentes de trabajo y por el futuro de un servicio esencial para todos los argentinos y argentinas”, concluyó el texto.

Qué cambia en los kioscos de diarios con el decreto

  • Se deroga la norma de 2000 que limitaba la actividad de kioscos de diarios y revistas.
  • Los puestos podrán actuar como operadores postales.
  • Se habilita de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias y compras online.
  • Según la norma, esto permitirá diversificar la actividad de los kioscos frente a la caída en la venta de diarios impresos.

Un kiosco que suma café en Rosario

En paralelo a la discusión, en Rosario se conoció esta semana que uno de los kioscos de diarios del centro inauguró un servicio de cafetería. La iniciativa busca diversificar la actividad frente a la baja en la venta de ejemplares impresos y se enmarca en el nuevo escenario de transformación que vive el sector.

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Newells y la Copa Argentina: no es oficial, trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Newell's y la Copa Argentina: no es oficial, trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Ovación
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo
Ovación

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Policiales
Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el Cartel del patrón del norte

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cartel del patrón del norte"

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Ciudad
Kioscos de diarios podrán ser puntos de entrega de correo: alerta en el gremio de trabajadores postales
La Ciudad

Kioscos de diarios podrán ser puntos de entrega de correo: alerta en el gremio de trabajadores postales

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo
politica

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Política

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer
Información General

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
El Mundo

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"