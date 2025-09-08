El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

Lionel Scaloni y Sebastián Beccacece estarán el martes frente a frente en Argentina y Ecuador en Guayaquil. Compartieron el cuerpo técnico argentino en el Mundial 2018

Beccacece y Scaloni integraron el cuerpo técnico de la selección argentina de Sampaoli entre 2017 y 2018.

La “pampa gringa” es cuna incesante de personajes destacados del fútbol. Allí nacieron dos entrenadores que estarán frente a frente esta noche en Guayaquil por las eliminatorias sudamericanas, ambos con la clasificación asegurada para el Mundial 2026: Lionel Scaloni , de Pujato, y Sebastián Beccacece, de Rosario.

Uno entrenador del seleccionado argentino. El otro, del representativo ecuatoriano. Viejos conocidos a nivel de selecciones, a partir de un pasado en común. Integraron el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli de la selección nacional en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

De ese trabajo en conjunto, a las discrepancias y hasta algún cuestionamiento duro, que se saldó con el tiempo y el reconocimiento hacia el otro por la labor realizada.

La última fecha de las eliminatorias , en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, los reencontrará el martes, a las 20, adentro de una cancha.

La culminación de las eliminatorias

Para Scaloni será el cierre de su segunda competencia clasificatoria rumbo a un Mundial, desde que en 2018 asumió al mando de la selección argentina.

Para Beccacece, la culminación de un gran logro, como fue la obtención de la plaza mundialista para Ecuador, en su primera experiencia al frente de un representativo nacional, desde que se le dio tal responsabilidad en agosto de 2024.

>> Leer más: Glorias de Newell's, protagonistas de la primera visita de la selección argentina a Guayaquil

Claro que la tarea de ambos continúa. Scaloni, con la expectativa del título mundial conseguido en Qatar. Beccacece, de intentar que Ecuador, en el segundo Mundial seguido que disputará, avanzar más allá de la fase de grupos.

Scaloni y Beccacece son dos de los cinco entrenadores argentinos que clasificaron al Mundial con seleccionados sudamericanos. Otro pertenece también a la “pampa gringa” y fue destacado por Scaloni y Beccacece, quienes entre los tres comparten una identificación: Newell’s. Se trata de Marcelo Bielsa, conductor del representativo uruguayo.

La mirada de ambos sobre Marcelo Bielsa

“Te enseña muchísimas cosas, sobre todo de cómo es representar esta camiseta, brindarse al máximo, el fútbol en sí”, dijo Scaloni de Bielsa, a quien tuvo en la selección cuando jugaba.

“Es una persona a la cual admiro, valoro, quiero y respeto mucho. Ha sido como un padre futbolístico para mí”, dijo sobre el Loco a su vez Beccacece.

A la lista de estos tres se agregan otros dos que consiguieron un lugar en el Mundial: Néstor Lorenzo (Colombia) y Gustavo Alfaro (Paraguay).

“Está bueno que tantos entrenadores argentinos hayan clasificado a sus selecciones al Mundial. Por suerte los entrenadores de nuestro país son buscados por la pasión que le ponemos a nuestra profesión. Le damos un montón al jugador, tanto en lo personal como futbolístico. Ojalá haya más”, declaró Scaloni.

>> Leer más: ¿Cuándo juega la selección argentina? Hora, canal y posibles formaciones ante Ecuador

Si Scaloni y Beccacece compartieron un cuerpo técnico fue por Sampaoli. El casildense llamó a Beccacece, por sugerencia de Mauro Vivas, para que lo acompañe en Sport Boys de Perú. Fue su ayudante. Lo siguió en Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, O’ Higgins, Universidad de Chile y la selección chilena, con la que obtuvieron la Copa América de 2015.

Beccacece inició luego su primera experiencia como entrenador y volvió a reunirse en 2017 con Sampaoli cuando éste le ofreció acompañarlo en el cuerpo técnico de la selección argentina. La misma propuesta que recibió Scaloni, quien también empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol siendo colaborador de Sampaoli, como analista de rivales, en octubre de 2016, en Sevilla.

En otro club español, Mallorca, el actual técnico de la selección argentina había comenzado hacía poco en las inferiores.

Roces y cuestionamiento de Beccacece

La convivencia se deterioró durante el Mundial de 2018. Beccacece, mano derecha de Sampaoli, tuvo discusiones con el principal entrenador. La selección no funcionaba. En cierto momento, Scaloni pasó a tener un papel más activo, por su relación con los referentes, algunos de los cuales fueron sus compañeros en el seleccionado cuando todavía era jugador.

Argentina perdió con Francia por 4 a 3 y quedó eliminada en los octavos de final. Fue el fin de Sampaoli en la selección y el comienzo de Scaloni, que primero estuvo como interino y luego confirmado en el cargo.

image - 2025-09-08T190731.347 Scaloni junto a Aimar en primer plano, con Sampaoli y Beccacece detrás, en la selección argentina.

El hecho de que siguiera en la selección desató el malestar de Beccacece. “A Scaloni lo lleva Sampaoli a Argentina y cada uno actúa como lo siente. Estuve 14 años con Sampaoli. Y en los clubes que estuve con él me propusieron continuar. Considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final”, planteó el ahora entrenador de Ecuador.

“Apenas llegué a Argentina después del Mundial tenía tomada la decisión de dejar la selección argentina y estar en un equipo con el día a día. Lo único que me hizo dudar fue el torneo de la L’Alcudia”, añadió Beccacece.

El torneo que fue el primer empujón para Scaloni

La competencia a la que se refirió fue la que tuvo a Scaloni al frente de un seleccionado argentino juvenil, a poco de la mala perfomance de la mayor en el Mundial. El de Pujato consiguió el título. Fue la primera señal positiva, que le permitió seguir construyendo un paso exitoso por la selección nacional.

Scaloni nunca se refirió a la crítica de su anterior compañero en el seleccionado argentino. La cosa no estaba bien entre ambos, eso quedó en claro.

>> Leer más: La selección que se viene: Franco Mastantuono debutó de titular y se afianza Thiago Almada

Con el tiempo, la situación cambió de raíz. Beccacece lo puso de manifiesto en una entrevista con el diario Olé. “Leo (Scaloni) me ha mandado un mensaje cuando asumimos acá (en Ecuador). La verdad que siempre he tenido una relación cercana cuando compartimos ese momento en la selección. El estaba con Jorge (Sampaoli) en Sevilla y cuando va a Argentina lo conocí en esa época, en la que él venía poco porque solamente se juntaba cuando nos reunía la selección”, dijo.

“Después compartí ese Mundial 2018, pero ha quedado un vínculo agradable, en el cual él me manda un mensaje y yo se lo devuelvo con naturalidad”, agregó.

"Sebastián Beccacece le dio más vuelo al equipo"

Antes de emprender el viaje para la última fecha de las eliminatorias, Scaloni elogió a su colega por el trabajo que realiza en Ecuador. “Vamos a enfrentar a una selección que viene bien desde hace mucho tiempo, pero Sebastián le dio más vuelo al equipo, tiene grandes jugadores y es una buena medida. Es una de las mejores selecciones del mundo, no solo de Sudamérica. Tiene un grupo de jugadores que intentan ser ofensivos y lo han conseguido”, manifestó.

Horas antes de la conferencia del entrenador de la selección argentina, Beccacece brindó la suya ante la prensa ecuatoriana y aprovechó para resaltar la tarea de su excompañero y del plantel campeón del mundo. “Es un rival que no solo viene de ganar Copa del Mundo y dos Copas América. Lleva siete años de trabajo, con una manera muy linda, muy sofisticada, muy genuina. Tiene mucha espontaneidad, naturalidad, gobierna generalmente donde va, es protagonista”, dijo.

Scaloni y Beccacece destacan lo hecho por el otro. Hay elogios. Hoy volverán a verse las caras. En bancos distintos, pero con el sagrado fútbol argentino en las venas.