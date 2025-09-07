Piedras de madrugada en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Dos hombres aceptaron en juicio abreviado penas de cinco años por un atraco perpetrado en febrero de 2024 en la autopista a la capital provincial cerca de Santo Tomé

Dos hombres fueron condenados a cinco años por haber colocado una piedra de gran tamaño en la autopista Santa Fe-Rosario para generar siniestros viales y robarles a automovilistas que transitaban por allí. Lucas Exequiel Díaz y Oscar Nahuel Díaz aceptaron sus penas en un juicio abreviado homologado por el juez Pablo Busaniche en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Omar De Pedro estuvo a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia en la que se impusieron las condenas. Asimismo las víctimas de los hechos, según indicaron desde la fiscalía, fueron anoticiadas de la resolución y se manifestaron conformes al respecto .

El fiscal reseñó los hechos que se les imputaron a los Díaz quienes actuaron con al menos otro cómplice hasta el momento no localizado. “Minutos después de la 1.30 de la madrugada del domingo 25 de febrero del año pasado, los dos hombres de apellido Díaz y al menos otro coautor dejaron estratégicamente una piedra en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del cementerio de Santo Tomé y con la intención de provocar siniestros viales para luego apoderarse de los bienes de los conductores que por fuerza mayor no pudieran continuar su marcha ”, explicó De Pedro.

“Los condenados —añadió— sabían que era altamente previsible que las personas que impactaran su vehículo contra la piedra podrían morir como consecuencia de eso. Al momento del hecho llovía y había escasa visibilidad de las condiciones del asfalto”, e indicó que “era evidente que quienes sufrieran un accidente grave iban a tener muy pocas posibilidades de recibir ayuda”.

El funcionario del MPA refirió que “un hombre que circulaba en un auto con una mujer y un niño colisionó contra la piedra”, y resaltó que “el chofer debió maniobrar para evitar consecuencias fatales”. En tal sentido, mencionó que “una de las ruedas delanteras se rompió y el conductor descendió para cambiarla”.

El fiscal agregó que en ese contexto se detuvo un vehículo en el que circulaban una fiscal del MPA, su pareja y sus dos hijas menores de edad para prestar ayuda a quienes habían sufrido el siniestro vial.

Entonces, agregó De Pedro, “los condenados y su cómplice aprovecharon que ambas familias estaban indefensas en la banquina y los abordaron para sustraerles bajo amenazas diferentes pertenencias”. Al respecto, detalló que “tanto para intimidar a los adultos como a las víctimas menores de edad, usaron armas de fuego y un cuchillo”.

El botín

La maniobra les permitió a los asaltantes huir del lugar con un botín compuesto por dos ruedas de auto, cuatro teléfonos celulares, una caja de herramientas, cheques y dinero en efectivo, juegos de llaves, tarjetas bancarias y documentación personal, entre la que estaba la identificación oficial de la fiscal.

Los acusados reconocieron su responsabilidad penal como coautores de una tentativa de homicidio con dolo eventual, así como de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada; por el uso de arma blanca y por cometerse en poblado y en banda.