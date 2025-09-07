La Capital | Información General | influencer

"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Carlo Acutis murió en 2006 a los 15 años. Su principal legado es un sitio web que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia

7 de septiembre 2025 · 19:46hs
El influencer de Dios: el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

El Papa León XIV declaró santo a un influencer de 15 años, el primer santo millennial de la Iglesia Católica, ofreciendo a la próxima generación de devotos un modelo a seguir que utilizó la tecnología para difundir la fe y se ganó el apodo de “el influencer de Dios”.

Durante una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro ante unas 80.000 personas, León canonizó a Carlo Acutis, quien murió en 2006 a los 15 años. Durante la primera jornada de canonización de su pontificado, convirtió en santo a otra figura italiana popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

León dijo que ambos hombres crearon “obras maestras” de sus vidas al dedicarlas a Dios.

“El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios”, declaró León en su homilía. Los nuevos santos “son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no malgastar nuestras vidas, sino a dirigirlas hacia arriba y convertirlas en obras maestras”.

Un influencer religioso

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, en una familia adinerada pero no particularmente católica. Regresaron a Milán poco después de su nacimiento y disfrutó de una infancia típica y feliz, aunque marcada por una devoción religiosa cada vez más intensa.

El flamante santo estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros sobre programación incluso siendo un niño. Se ganó el apodo de “el influencer de Dios” gracias a su principal legado tecnológico: un sitio web multilingüe que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto que completó en un momento en que el desarrollo de tales sitios era dominio de profesionales.

Entre Dios, videojuegos y fútbol

Si bien le gustaban los videojuegos, Carlo Acutis apenas les dedicaba una hora por semana, priorizando las relaciones humanas por sobre las virtuales. Esa disciplina y moderación resultaron atractivas para la jerarquía católica, que alertó sobre los actuales peligros de una sociedad impulsada por la tecnología. También jugaba al fútbol, enseñaba catecismo en una parroquia local y realizaba actividades de ayuda para personas sin hogar.

2025-09-07 papa carlos acutis 81538975

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis fue diagnosticado con leucemia aguda. Murió pocos días después y fue sepultado en Asís, conocida por su asociación con otro santo popular, San Francisco.

Desde su muerte, jóvenes católicos acudieron por millones a Asís, donde pueden ver al joven Acutis en un féretro de vidrio, vestido con jeans, zapatillas Nike y una campera deportivo.

2025-09-07 papa carlos acutis 81539025

El fallecido Papa Francisco había impulsado fervientemente la canonización de Acutis, convencido de que la Iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe mientras se abordaban las promesas y peligros de la era digital.

Gran parte de la popularidad de Acutis se debe a una campaña del Vaticano para ofrecer a la próxima generación de fieles un nuevo modelo a seguir, un “santo común” que hizo cosas extraordinarias. En Acutis, encontraron un millennial experto en tecnología con el que podían identificarse.

Las más leídas
Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Ovación
Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem
Ovación

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Tenis: Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo

Tenis: Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo

El venadense Ever Franetovich, lo mejor del Turismo Nacional en el Gálvez antes de llegar a Rosario

El venadense Ever Franetovich, lo mejor del Turismo Nacional en el Gálvez antes de llegar a Rosario

Policiales
Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

La Ciudad
Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Por Gonzalo Santamaría
Información General

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Región

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
La Ciudad

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte
Policiales

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer
Información general

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo
politica

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Política

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
El Mundo

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional