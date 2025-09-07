"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Carlo Acutis murió en 2006 a los 15 años. Su principal legado es un sitio web que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia

El Papa León XIV declaró santo a un influencer de 15 años, el primer santo millennial de la Iglesia Católica, ofreciendo a la próxima generación de devotos un modelo a seguir que utilizó la tecnología para difundir la fe y se ganó el apodo de “el influencer de Dios”.

Durante una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro ante unas 80.000 personas, León canonizó a Carlo Acutis, quien murió en 2006 a los 15 años. Durante la primera jornada de canonización de su pontificado, convirtió en santo a otra figura italiana popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

“El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios”, declaró León en su homilía. Los nuevos santos “son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no malgastar nuestras vidas, sino a dirigirlas hacia arriba y convertirlas en obras maestras”.

Un influencer religioso

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, en una familia adinerada pero no particularmente católica. Regresaron a Milán poco después de su nacimiento y disfrutó de una infancia típica y feliz, aunque marcada por una devoción religiosa cada vez más intensa.

El flamante santo estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros sobre programación incluso siendo un niño. Se ganó el apodo de “el influencer de Dios” gracias a su principal legado tecnológico: un sitio web multilingüe que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto que completó en un momento en que el desarrollo de tales sitios era dominio de profesionales.

Entre Dios, videojuegos y fútbol

Si bien le gustaban los videojuegos, Carlo Acutis apenas les dedicaba una hora por semana, priorizando las relaciones humanas por sobre las virtuales. Esa disciplina y moderación resultaron atractivas para la jerarquía católica, que alertó sobre los actuales peligros de una sociedad impulsada por la tecnología. También jugaba al fútbol, enseñaba catecismo en una parroquia local y realizaba actividades de ayuda para personas sin hogar.

2025-09-07 papa carlos acutis 81538975

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis fue diagnosticado con leucemia aguda. Murió pocos días después y fue sepultado en Asís, conocida por su asociación con otro santo popular, San Francisco.

Desde su muerte, jóvenes católicos acudieron por millones a Asís, donde pueden ver al joven Acutis en un féretro de vidrio, vestido con jeans, zapatillas Nike y una campera deportivo.

2025-09-07 papa carlos acutis 81539025

El fallecido Papa Francisco había impulsado fervientemente la canonización de Acutis, convencido de que la Iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe mientras se abordaban las promesas y peligros de la era digital.

Gran parte de la popularidad de Acutis se debe a una campaña del Vaticano para ofrecer a la próxima generación de fieles un nuevo modelo a seguir, un “santo común” que hizo cosas extraordinarias. En Acutis, encontraron un millennial experto en tecnología con el que podían identificarse.