Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

INFORMACION GENERAL
Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", señaló un diputado
POLICIALES
Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito
La Ciudad
Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle
Política
Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"
Política
Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"
POLICIALES
Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento
Información General
En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Zoom
Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Política
Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"
Economía
A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
La Ciudad
Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad
Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
Ovación
Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's
Política
Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe
Policiales
Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Información General
"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General
Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General
La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina
Información General
La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares