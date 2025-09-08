La Capital | Policiales | vecinal

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

En el inmueble ubicado en Ecuador al 600 bis, en barrio Larrea, también funciona un centro de salud, y niños y niñas del barrio realizan actividades lúdicas y sociales.

8 de septiembre 2025 · 16:50hs
La Vecinal y Centro de Salud 20 de Junio

La Vecinal y Centro de Salud "20 de Junio", de zona noroeste, sufrió anoche el 18º robo en tres años. 

La Vecinal y Centro de Salud “20 de Junio Oeste”, ubicada en Ecuador al 600 bis, en lo recibió este fin de semana la visita de delincuentes. Se trató de décimo octava vez en tres años que el inmueble sufre los embates de la inseguridad. Alicia Núñez, presidenta de la institución, contó este lunes que en esta última ocasión la institución sufrió un acto de vandalismo pocas veces visto en el lugar.

La saga de robos y ataques incluyó hace un año y medio la sustracción de un medidor de gas que nunca pudo ser reemplazado por los costos altísimos que requiere la obra y los planos para reinstalar el servicio. Eso hizo que la institución, que brinda amplia actividad para la gente del barrio Larrea, aún esté sin servicio.

“Este domingo a la noche sufrimos un acto de vandalismo total. Nos rompieron la reja de la puerta de acceso. Destrozaron la puerta del salón de usos múltiples, donde tenemos un jardín de infantes y donde se realizan actividades lúdicas y deportivas. En esta zona no hay un club social. Nosotros brindamos prestaciones para los chicos del barrio y es muy importante porque brindamos contención para tenerlos adentro”, expresó Núñez.

La presidenta de la vecinal afirmó que los delincuentes “rompieron todo y se llevaron todo lo que encontraron en el camino. Manotearon un ventilador que estaba colocado en la pared. Se llevaron hasta las rejillas de ventilación. Además, tenemos que hacer una evaluación con los profesores de educación física, porque también se llevaron artículos deportivos". Entre los objetos sustraídos también estaba el instrumental completo de la odontóloga que trabaja en la vecinal.

vecinal 20 de junio03

“Y a eso hay que sumar también tarros de pinturas que teníamos destinados para pintar el frente de la institución. Hicieron un destrozo total. La empresa de alarma que tiene el sistema de monitoreo nos avisó ayer domingo a las 20.15 que había sonado la amar y si podía ir alguien al ver qué había pasado y a los pocos minutos volvieron a llamar para avisar que ya estaba la policía en el lugar y que efectivamente habían entrado ladrones. Cuando entramos encontramos todo vandalizado”, sostuvo Núñez en declaraciones a LT8.

>> Leer más: Vandalizaron un centro médico vecinal y hay temor por el destino de vacunas

La titular de la vecinal contó que el robo del domingo a la noche fue el número de 18 en tres años y que en el edificio de Ecuador al 300 bis funciona la vecinal del barrio, un centro de salud, un jardín de infantes y centro de actividades sociales y deportivas.

vecinal 20 de junio02

Dentro de la historia de hechos de vandalismos y robos que sufrió otro de los más graves fue hace poco más de un año, cuando los delincuentes se llevaron el medidor de gas. “Estamos sin gas. Aún no pudimos reponer el medidor por el costo no solo de los materiales sino por la renovación que hay que hacer. Es un trabajo que implica un montón de dinero que no tenemos, es un costo impresionante. Con tantos robos que sufrimos nos resulta muy difícil encarar ese arreglo y en generar reemplezar lo robado. Hace un año y medio estamos sin gas, porque nunca pudieron reponer”.

