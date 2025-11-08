La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Fútbol

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Adiur y Pablo VI fueron sancionados por 7 días de suspensión y al término del torneo le quitarán tres puntos por jugar este partido con público visitante.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

8 de noviembre 2025 · 21:14hs
Pablo VI fue sancionado con la quita de tres puntos por la Rosarina.

En un fallo que se conoció este viernes del boletín 3279, los clubes Adiur y Pablo VI fueron sancionados por 7 días de suspensión por jugar el encuentro de la 8 fecha con público visitante cuando está prohibido. El encuentro en cuestión fue el que se disputó en el Viaducto y finalizaron 3 a 3 por la Rosarina.

El informe del árbitro Jonatan Mapelli fue determinante para que las dos instituciones sean sancionadas.

La dura sanción será hasta el viernes 14 de noviembre con la quita de 3 puntos en el final del torneo de Primera A tanto en masculino y femenino.

Por su parte, los dos clubes podrán disputar sus respectivos encuentros que les quedan en la Zona Campeonato, pero recién en el final del torneo se le descontarán los 3 puntos.

Leer más: La selección rosarina de futsal sacó boleto a las semifinales en el Torneo Nacional en Posadas

Se juega una nueva fecha de la Rosarina

La 13ª fecha se jugará este domingo 9 de noviembre, a las 15. Pablo VI con 25 puntos será local ante Central Córdoba (6) y Adiur (12), en el Viaducto recibirá a Rosario Central (19).

En el adelanto, Coronel Aguirre (que va por el tricampeonato) derrotó a Newell's 1 a 0 y quedó con 24 unidades. A su vez, Unión de Alvarez recibirá a Morning Star en su estadio Ángel Moscoloni.

