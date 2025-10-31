Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-12 femenina viaja a Rafaela

La selección rosarina sub-12 de fútbol femenino viajará a Rafaela este sábado al Encuentro Provincial organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. La competencia se desarrollará en el predio del club 9 de Julio de esa ciudad.
Con dos planteles, las chicas rosarinas participarán este sábado del encuentro provincial que organiza la Federación Santafesina de Fútbol
Por Juan Iturrez
La selección rosarina sub-12 de fútbol femenino viajará a Rafaela este sábado al Encuentro Provincial organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. La competencia se desarrollará en el predio del club 9 de Julio de esa ciudad.
La Asociación Rosarina de Fútbol participará con dos equipos, al igual que la Liga Rafaelina. Además, serán parte las ligas Santafesina, Casildense, Sanlorencina, Esperancina, Reconquistense y del Departamental San Martín.
El certamen, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, tendrá un carácter recreativo, sin sumatoria de puntos ni tabla de posiciones, con el objetivo de fomentar la disciplina, el compañerismo y la integración entre las jugadoras. La jornada deportiva se realizará este sábado, comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 16. Después se realizará la entrega de medallas.
El primer partido comenzará a las 10 con estos cruces: Liga San Martin vs Liga Rafaelina A, Liga Esperancina vs Liga Rafaelina B, Asociación Rosarina A vs Liga Reconquistense; Liga Santafesina vs Liga Casildense y Asociación Rosarina B vs Liga Sanlorencina.
El segundo partido será a las 11: Liga San Martín vs Liga Sanlorencina; Liga Reconquistense vs Liga Casildense; Asociación Rosarina A vs Liga Rafaelina B; Liga Rafaelina A vs Liga Santafesina y Asociación Rosarina B vs Liga Esperancina.
Leer más: Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba en barrio Tablada
El tercer horario será a las 14 con estos cotejos: Liga San Martín vs Asociación Rosarina B, Liga Casildense vs Liga Sanlorencina; Liga Rafaelina B vs Liga Reconquistense; Liga Esperancina vs Liga Santafesina y Asociación Rosarina A vs Liga Rafaelina A.
La cuarta jornada será a las 15: Liga Sanlorencina vs Liga Reconquistense; Liga Esperancina vs Liga San Martín, Asociación Rosarina A vs Liga Santafesina; Liga Rafaelina A vs Liga Rafaelina B y Asociación Rosarina B vs Liga Casildense
Equipo Rojo: Campos Renata (Lamadrid), Brest Bella, Martínez Aymara y Santich Mía (Newell’s), Roldán Malena, Pelillo Isabella y Abdala Milena (Social Lux), Zarza Agustina (Morning Star), Jaime Zamira (San José), Posadas Leyla y Correa Jovanna (Rosario Central), Mazzaglia Josefina y Rubio Josefina (Provincial), Ojeda Constanza (El Torito), Espinoza Sofía (General Paz), Soto Nahiara (V.G. Gálvez), Siri Umma y Ortiz Ailin (Mitre)
Equipo Azul: Vargas Victoria y Martínez Pía (Tiro Suizo), Pérez Catalina (Provincial), Olmos Martina y Díaz Emilia (Lamadrid), Encina Agostina (Botafogo), Machuca Priscila (Alianza Sport), Alegre Luna (Villa Gobernador Gálvez, Cubillo Noa y Román Emma (Adiur),Spinelli Chloe (Morning Star), Arriondo Anabella (Rosario Central), López Ailen (14 de Junio), Villanueva Daila (San Roque), Blanco Ainelen (Unión Americana), Berón Agustina (Sparta), Tarabelli Alma (San Telmo) y Vargas Luz (Argentino).
Cuerpo técnico: Mauro Palacios, Rodrigo Mastrogiussepe, Magalí Acosta, Valentina Figueroa, María Ligia Llera Martinelli y Valentina Viola.
El intendente Pablo Javkin presentó el proyecto que será debatido en el Concejo. Es la quinta proyección de recaudación y gastos con superávit fiscal