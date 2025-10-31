La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Fútbol

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-12 femenina viaja a Rafaela

Con dos planteles, las chicas rosarinas participarán este sábado del encuentro provincial que organiza la Federación Santafesina de Fútbol

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

31 de octubre 2025 · 18:13hs
Asociación Rosarina de Fútbol. La selección sub-12 de fútbol femenino estará en el Encuentro Provincial  que se realizará este sábado  en Rafaela. 

Asociación Rosarina de Fútbol. La selección sub-12 de fútbol femenino estará en el Encuentro Provincial  que se realizará este sábado  en Rafaela.  

La selección rosarina sub-12 de fútbol femenino viajará a Rafaela este sábado al Encuentro Provincial organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. La competencia se desarrollará en el predio del club 9 de Julio de esa ciudad.

La Asociación Rosarina de Fútbol participará con dos equipos, al igual que la Liga Rafaelina. Además, serán parte las ligas Santafesina, Casildense, Sanlorencina, Esperancina, Reconquistense y del Departamental San Martín.

Certamen organizado por la Federación Santafesina

El certamen, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, tendrá un carácter recreativo, sin sumatoria de puntos ni tabla de posiciones, con el objetivo de fomentar la disciplina, el compañerismo y la integración entre las jugadoras. La jornada deportiva se realizará este sábado, comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 16. Después se realizará la entrega de medallas.

Cronograma del sábado

El primer partido comenzará a las 10 con estos cruces: Liga San Martin vs Liga Rafaelina A, Liga Esperancina vs Liga Rafaelina B, Asociación Rosarina A vs Liga Reconquistense; Liga Santafesina vs Liga Casildense y Asociación Rosarina B vs Liga Sanlorencina.

El segundo partido será a las 11: Liga San Martín vs Liga Sanlorencina; Liga Reconquistense vs Liga Casildense; Asociación Rosarina A vs Liga Rafaelina B; Liga Rafaelina A vs Liga Santafesina y Asociación Rosarina B vs Liga Esperancina.

Leer más: Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba en barrio Tablada

El tercer horario será a las 14 con estos cotejos: Liga San Martín vs Asociación Rosarina B, Liga Casildense vs Liga Sanlorencina; Liga Rafaelina B vs Liga Reconquistense; Liga Esperancina vs Liga Santafesina y Asociación Rosarina A vs Liga Rafaelina A.

La cuarta jornada será a las 15: Liga Sanlorencina vs Liga Reconquistense; Liga Esperancina vs Liga San Martín, Asociación Rosarina A vs Liga Santafesina; Liga Rafaelina A vs Liga Rafaelina B y Asociación Rosarina B vs Liga Casildense

Las rosarinas convocadas:

Equipo Rojo: Campos Renata (Lamadrid), Brest Bella, Martínez Aymara y Santich Mía (Newell’s), Roldán Malena, Pelillo Isabella y Abdala Milena (Social Lux), Zarza Agustina (Morning Star), Jaime Zamira (San José), Posadas Leyla y Correa Jovanna (Rosario Central), Mazzaglia Josefina y Rubio Josefina (Provincial), Ojeda Constanza (El Torito), Espinoza Sofía (General Paz), Soto Nahiara (V.G. Gálvez), Siri Umma y Ortiz Ailin (Mitre)

Equipo Azul: Vargas Victoria y Martínez Pía (Tiro Suizo), Pérez Catalina (Provincial), Olmos Martina y Díaz Emilia (Lamadrid), Encina Agostina (Botafogo), Machuca Priscila (Alianza Sport), Alegre Luna (Villa Gobernador Gálvez, Cubillo Noa y Román Emma (Adiur),Spinelli Chloe (Morning Star), Arriondo Anabella (Rosario Central), López Ailen (14 de Junio), Villanueva Daila (San Roque), Blanco Ainelen (Unión Americana), Berón Agustina (Sparta), Tarabelli Alma (San Telmo) y Vargas Luz (Argentino).

Cuerpo técnico: Mauro Palacios, Rodrigo Mastrogiussepe, Magalí Acosta, Valentina Figueroa, María Ligia Llera Martinelli y Valentina Viola.

Noticias relacionadas
Agustín Rossi es una de las figuras de Flamengo, finalista de la Copa Libertadores de América junto a Palmeiras. También es uno de los mejores arqueros de América.

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Central e Instituto se enfrentarán este viernes en el estadio de La Gloria, donde los canallas nunca pudieron ganar.

"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

El último partido entre Newells y Unión se jugó en abril en Santa Fe. 

Newell's vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso

Lanús jugará la final de la Copa Sudamericana tras vencer a U de Chile en semifinales.

Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

Ver comentarios

Las más leídas

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Lo último

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la caja negra

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la "caja negra"

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-12 femenina viaja a Rafaela

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-12 femenina viaja a Rafaela

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

El intendente Pablo Javkin presentó el proyecto que será debatido en el Concejo. Es la quinta proyección de recaudación y gastos con superávit fiscal

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Ovación
Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre
OVACIÓN

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Por Miguel Pisano
Policiales

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad
Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
La Ciudad

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero