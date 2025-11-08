El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Las jornadas en loas autódromos los días de carrera suelen ser largas. Mucho más si antes se hicieron muchos kilómetros. Pero nada de eso les importó a los hinchas argentinos, que hicieron sentir su apoyo a Franco Colapinto con un banderazo en un plaza de San Pablo que pinta para hacerse tradicional.

La movida empezó el año pasado, después de la festejada y hasta impensada irrupción de Colapinto en la Fórmula 1, en Williams. En noviembre del año pasado visitaba por primera vez San Pablo y una marea argentina se desplazó al país vecino para apoyarlo.

Y ahora, en Alpine, la historia se repitió, más porque se intuía que en Interlagos sería confirmado para la temporada 2026, como realmente ocurrió.

Por eso, aquella vez y esta, los fans argentinos que viajaron, apoyados también por brasileños admiradores del deporte albiceleste, se juntaron en la plaza Alexandre de Gusmao desde las 20 y hasta bien pasadas las 21.30 seguían metiendo cánticos, bombos y mucha alegría.

>>Leer más: Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Banderas de todo tipo por Franco Colapinto

Banderas de todo tipo, de Rosario, de Monte Grande, de Córdoba, Bahia Blanca, Salta, Banfield, Lanús coparon la escena, como una que tenía a Colapinto de San Franco, hecha por cordobeses.

Así, meta bombo, los organizadores a través de las redes sociales hasta hicieron stickers con la imagen del piloto y la frase "Yo estuve en el banderazo. Interlagos 2025". Todo un gesto.

Los cánticos fueron de todo tipo, desde que quieren verlo campeón hasta que, en vistas de lo que pasó el sábado, lo apoyan a Franco en las buenas "y en las malas mucho más". Y dejaron en claro que "esta es la banda de Colapinto". En la noche cerrada, con cielo plomizo, de San Pablo, quedó más que claro.