Lértora continúa siendo la prioridad leprosa

Desde Newell’s se deslizó que la prioridad para reforzarse en el medio continúa siendo Federico Lértora. No cambió nada desde que se supo de ese interés a mitad de la semana pasada. El volante central de Belgrano es el apuntado para reforzar el mediocampo y así contar con un futbolista de recuperación. La negociación no aparenta ser sencilla, porque el Pirata no estaría dispuesto a darlo a préstamo sino venderlo. El club del Parque no se rinde e insiste en que es el preferido para ese puesto. Mientras tanto, Frank Kudelka espera, y entrega señales de la importancia que tiene el número cinco en la conformación del nuevo equipo rojinegro. Algo de eso demostró en los dos amistosos jugados el sábado frente a Colón, utilizando indistintamente a dos futbolistas de las características buscadas, el juvenil Juan Manuel Requena y el uruguayo Ribair Rodríguez.

El entrenador de Belgrano, Alfredo Berti, le planteó a Lértora el deseo que se quede para jugar el próximo torneo del Nacional B. Pero el mediocampista no descarta irse, principalmente para seguir jugando en primera. A partir de ese deseo es que Newell’s tiene chances de sumarlo. Kudelka considera que es fundamental "ese eje medio que va desde la defensa a la delantera". Por ese motivo es que pidió un volante central.

Lértora reúne las condiciones de un mediocampista combativo y con gran espíritu de lucha, con las cualidades necesarias para equilibrar un medio juego que acostumbra a parar Kudelka, donde los demás volantes tiene características ofensivas.

Una de sus virtudes es la actitud. A partir de ese empuje acostumbra a contagiar al equipo para ir hacia adelante, aunque a veces ese ímpetu lo lleva a desordenarse. Aparte, por momentos es impredecible. Debido a que es irregular, en un partido la puede romper y al siguiente pasar desapercibido. Que sea firme en la marca no indica que no tenga idea con la pelota. Sabe manejarla y tiene la convicción para pasar al ataque.

El contrato de Lértora con Belgrano es hasta junio de 2021, aunque su continuidad no está asegurada si aparece una propuesta tentadora para el club y el jugador. Si esto ocurre, el Pirata tendrá que resignarse a quedarse con uno de sus futbolistas más destacados de la última temporada.

Como uno de los referentes del equipo, es el contrato más alto del plantel luego de la partir de Matías Suárez, que era el que mejor sueldo tenía en Belgrano. Lo que trascendió es que el sueldo de Lértora es alto. Habrá que ver si Newell’s está en condiciones de abonarle algo parecido.

Para los primeros días de la semana se aguarda que haya novedades en Newell’s sobre los refuerzos. Quizás se confirme la llegada del cinco, y si justamente es Lértora, con pasado en Ferro (2008/2011), Godoy Cruz (2012/2015) y Arsenal (2015/2016). Desde 2016 está en Belgrano.

Kudelka dio algunas pistas preliminares de la idea de equipo que tiene en los dos amistosos disputados frente a Colón el sábado en el Coloso. Ubicó a Requena de cinco en el primer encuentro y a Ribair Rodríguez en el segundo. Es evidente que desea jugar con un volante de marca definido, y busca uno afuera del club que se incorpore para ser titular.

Desde el retiro de Diego Mateo se produjo un hueco en el medio que nadie fue capaz de llenar. En algunos casos porque no tuvieron un rendimiento parejo, caso de Hernán Bernardello. En otros debido a que no tenían las características de Pomelo, y entonces se terminó recurriendo a jugar con un doble cinco en el que ninguno era un volante defensivo, como sucedió con la dupla Braian Rivero y Jerónimo Cacciabue.

Kudelka aguarda el volante de contención que fortalezca la marca en el medio. En breve se conocerá si contará con Lértora.

En Córdoba aseguran que se rechazó

Anoche trascendió desde Córdoba que Belgrano rechazó la oferta realizada por Newell's para quedarse con Lértora.

La información es que el club del Parque ofreció 500 mil dólares brutos por la mitad del pase y la propuesta fue rechazada porque la misma no colmó las expectativas. Más allá de esta noticia, nadie asegura que la negociación esté caída.

