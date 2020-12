Leo se queda en casa

Mientras tanto, el resto del plantel de Barcelona volvió hoy a los entrenamientos después de cuatro días libres para celebrar las fiestas navideñas con sus familias.

En el primer parte, el club catalán había informado que estaba “previsto que Lionel Messi se reincorpore a los entrenamientos después del partido FC Barcelona-SD Eibar”, pero unas horas después sacó un nuevo comunicado con el detalle de la lesión del rosarino.

Messi arrastra dicha molestia en el tobillo derecho desde comienzos de noviembre e incluso estuvo en duda para los partidos del seleccionado argentino ante Paraguay y Perú por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Por este motivo, el delantero argentino alargará sus vacaciones en Rosario, adonde llegó el miércoles a la mañana pasado tras viajar directamente desde Valladolid, tras el triunfo por 3 a 0 ante el conjunto local, por la Liga española.

En ese encuentro, la estrella rosarina del fútbol mundial superó el récord de Pelé tras convertir su gol 644 -en partidos oficiales- con la camiseta del Barcelona.

Sin Leo Messi, Ronald Koeman pudo trabajar ayer con el resto del plantel a excepción de los lesionados Gerard Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto.

Barcelona jugará mañana ante Eibar en el Camp Nou, por la 16ª fecha de la Liga española. El conjunto blaugrana, con un partido menos, se ubica quinto en las posiciones, con 24 puntos, a ocho de los punteros Real Madrid y Atlético de Madrid.

Messi jugó los 90 minutos el pasado martes 22, en el triunfo sobre Valladolid y tras el encuentro abordó su avión privado para dirigirse a Rosario adonde aterrizó el miércoles 23 pasadas las 10.30. Tras los trámites migratorios de rigor se dirigió en su camioneta hacia el Country Kentucky de Funes, pegadito a Rosario, para pasar las fiestas navideñas y unos merecidos días de descanso en compañía de sus afectos.

Finalmente se conoció completa la entrevista que Jordi Évole, del medio La Sexta (ver abajo), le hizo a Lionel Messi antes de que finalice un 2020 especial, ya que a partir del 1 de enero, el rosarino puede negociar con otros equipos dado que su contrato con Barcelona vence en junio.

Leo siempre habla y da que hablar...

“No podía creer que Diego hubiera muerto”

“Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura”, se sinceró Lionel en la entrevista que le hizo Jordi Évole en La Sexta.

descarga.jpg

Cristiano lo destronó como el mejor del siglo

Cristiano Ronaldo superó ayer a Lionel Messi en la votación para el premio al mejor jugador del siglo XXI de los Globe Soccer Awards que se celebran cada fin de año en Emiratos Arabes. Leo también estaba ternado para el mejor futbolista de 2020, pero el ganador fue el polaco el polaco Robert Lewandowski.

EotHFMXXYAAZo3T.jpg

“Fue una locura lo que hicieron con Lucho”

“Yo ya lo tenía decidido antes de eso, pero me pareció también una locura lo que hicieron con Luis, por cómo sucedió y cómo se fue. Se fue gratis y se fue a un equipo que iba a jugar por los mismos objetivos que nosotros”, confesó sobre su amago de retirarse del Barcelona tras el traspaso de su amigo, Luis Suárez.