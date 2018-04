Leal entrenó, pero continúa en duda

La salud de Luis Leal es el foco de atención en Newell's. Su importancia es tan grande en el equipo como el estado de preocupación sobre si juega en el debut copero rojinegro. En el Raissor Hotel donde se hospeda el plantel nadie se animó a brindar un pronóstico de si estará en condiciones. Se repite que se lo espera hasta hoy para llegar a una definición. Mientras transcurren las horas, al portugués se lo ve con la tranquilidad que lo caracteriza y con las ganas de jugar de cualquiera. El as de espadas del ataque se movió junto a sus compañeros en la práctica vespertina realizada ayer en Curitiba. Por si acaso, Alexis Rodríguez aguarda para reemplazarlo en caso de que se necesite, aparentemente siendo la opción primaria, si bien Daniel Opazo era otra de las posibilidades.

En el mismo campo de juego de Curitiba, luego del reconocimiento del estadio por parte del plantel, De Felippe mantuvo la incógnita sobre Leal. "No tengo el equipo", dijo el entrenador. La fibrosis de una lesión anterior es la que pone en duda la participación del delantero. Un rato antes de ir a la cancha, el plantel practicó en el Centro de Treinamento do Caju, de Atlético Paranaense, en el sur de Curitiba. El lusitano cumplió diferentes ejercicios con pelota, una buena señal para creer en su participación esta tarde. Claro que si hay riesgo de que la lesión se agrave, no se lo piensa arriesgar.

Newell's tiene días complicados con las condiciones físicas de varios de sus futbolistas. Hernán Bernardello y Bruno Bianchi continúan afuera por lesiones, al igual que Brian Sarmiento, ausente por los próximos cuatro meses como mínimo. Son bajas sensibles, no tanto por los rendimientos sino por la importancia de la experiencia con la que cuentan, algo valioso para afrontar una competencia internacional. El mismo Luciano Pocrnjic venía de una dolencia y reaparece, pero para ir al banco.

Ante este panorama, Leal es indispensable, en especial si se considera que buen porcentaje de los goles rojinegros son obra del portugués. Las siete conquistas en la Superliga lo ubican como el máximo artillero y el resto aparece lejos. La influencia del lusitano es decisiva. En el empate contra Atlético Tucumán se debatió en soledad contra los defensores rivales, porque sus compañeros de ofensiva no lo supieron acompañar.

Alexis Rodríguez, de reciente aparición en la primera, es la principal opción si es que finalmente Leal se lo pierde. Tiene pocos minutos en primera y nunca fue titular. Más allá de sus condiciones, le tocaría asumir una responsabilidad grande de reemplazar al portugués. El Monito Opazo aparenta ser por cualidades quien mejor se adapte a la función, pero aparece en un segundo plano.

De Felippe señaló que los dos jugadores con los que cuenta si es necesario sustituir a Leal son de características distintas. "Opazo es un poco más de área y Alexis puede jugar por afuera o tirado atrás. Veremos mañana (por hoy) qué resolvemos cuando terminemos de armar todo", dijo el entrenador.

Leal continúa siendo hasta hoy una incógnita. No lo es el arquero. Si bien Pocrnjic integra el plantel después de la lesión, como es algo reciente, y Nelson Ibáñez respondió, el puesto bajo el arco seguirá en manos de su sustituto.

"Hay que tratar de que no nos lastimen"

Durante un cuarto de hora el plantel de Newell's recorrió anoche el campo de juego del estadio Arena do Baixada. Por delante de todos ingresó Omar De Felippe. Concluido el reconocimiento y antes de retirarse, habló adentro de la cancha por pedido especialmente de la prensa local. "Hay que tratar de que no nos lastimen porque tienen buena tenencia del balón", expresó el entrenador.De Felippe ya había manifestado que todavía no tenía el equipo, mientras los jugadores terminaban de sacarse fotos en el imponente estadio, incomparable con cualquier otro de la Argentina. "Hay que tratar de que no nos lastimen porque tienen buena tenencia del balón, buenas aperturas con los extremos. Vamos a buscar llevarnos un resultado satisfactorio. Y un buen resultado es ganar", dijo. "Paranaense tiene una idea muy clara tratando de generar desde la salida, con un juego de posesión. Sabemos que será un partido difícil, pero tenemos confianza", agregó."No es una preocupación jugar en césped sintético, aunque no estamos tan acostumbrados. En el predio donde trabajamos tenemos una cancha parecida. Trataremos de preocuparnos por jugar y no por la cancha. El pique es distinto y también un montón de cuestiones que espero que los chicos se adapten rápido", añadió."El juego es más rápido en este tipo de césped, y si la mojan aún más. La pelota anda rápido y habrá que estar atentos", concluyó.

Los veinte jugadores que están con el plantel

Con 20 futbolistas la delegación de Newell's se instaló en esta ciudad del estado de Paraná. A los probables once titulares, entre ellos Luis Leal, principal incógnita, se agregan Luciano Pocrnjic (regresa tras una distensión), Stefano Callegari, Facundo Nadalín, Leonel Ferroni, Jerónimo Cacciabué, Denis Rodríguez, Milton Treppo, Daniel Opazo y Alexis Rodríguez. Dos de los mencionados quedarán afuera del banco de suplentes. Luego de este compromiso Newell's enfrentará el lunes, a las 19, a Talleres, con arbitraje de Patricio Loustau, en el Coloso MarceloBielsa, por la Superliga.

Conde: "La renuncia es indeclinable"

José Luis Conde, ex vocal titular de la comisión directiva leprosa, le ratificó anoche a Ovación que "presentó la renuncia a su cargo de manera indeclinable" más allá de los intentos de sus pares para tratar de convencerlo de que continúe en funciones en el club del Parque. Incluso, en la última reunión de comisión directiva se decidió no aceptarle la renuncia. Pero la decisión es "indeclinable".