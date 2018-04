Las diez frases de Marco Ruben, que deslizó que podría irse de Central

En conferencia de prensa desde Arroyo Seco, Marco Ruben deslizó la contundente posiblidad de irse de Central una vez que finalice la temporada. Admitió que no se siente "bien ni cómodo" y que no logra recuperar la confianza que tuvo cuando regresó al club de Arroyito, cuando se transformó en figura y capitán.

>> Leer más: Marco Ruben confesó que duda si seguir en Central

Con su estilo frontal, el delantero, aquejado por las lesiones en los últimos meses, dijo que de poder revertir la situación se quedará. "No me voy a permitir estar flotando en el club", dijo entre otras declaraciones jugadas.

Embed

Diez frases de Marco Ruben

1. "Claramente no me siento bien, ni cómodo. Por más que lo intente no tengo la confianza que tenía".

2. "Tengo que seguir peleando, aunque es difícil con la cabeza, vengo agotado mentalmente y se me hace difícil... En estos partidos quiero dar todo"

3. "Estos partidos pueden ser definitorios para mi futuro. Hace tiempo que tengo en mi cabeza revertir mi situación personal y no lo puedo conseguir. Quiero serle útil al equipo".

4. "Por ahí las etapas se terminan y hay que asumirlo. Por más que cueste y las decisiones sean difíciles, hay que tomarlas".

5. "No quiero decir que me voy del club, pero probablemente pueda pasar que haya llegado el final de mi etapa en Central".

6. "Es un sentimiento que vengo pensando hace tiempo e intento revertirlo cada vez que entro a la cancha. Mi idea siempre es estar bien y estar acá".

7. "No hay una decisión tomada y todo lo que se hable de acá en adelante de otros clubes y demás es mentira. La verdad va a salir de mi boca y obviamente no va a ser antes de que termine el torneo".

8. "Esto es totalmente futbolístico y personal. No me voy a permitir estar flotando en el club. Tengo que estar de la mejor manera para serle útil y sumar. Se me cruzó por la cabeza el retiro, pero realmente no tengo en claro qué va a pasar".

9. "Quiero cambiar y sentirme apto para revertir la situación hace tiempo. Me cuesta, no quiero poner excusas, me guío por lo que siento ahora. Es importante creer y sentir que uno le puede seguir aportando al club".

10. "Hace mucho tiempo ya dije que el fútbol argentino para mí se termina en Central y hoy no me sentaría a hablar con ningún club del fútbol argentino. Fui claro diciendo que quiero terminar acá y si mi cabeza puede revertir esto, seguiré".