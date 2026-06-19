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Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni piensa tres cambios en Argentina

Los 26 seleccionados trabajaron por primera vez sin problemas y el DT analiza posibles variantes para enfrentar a Austria

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

19 de junio 2026 · 21:32hs
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Lionel Scaloni se divierte dirigiendo los grifos de agua hacia los jugadores. El técnico entrenó con todos a disposición.

AFA

Lionel Scaloni se divierte dirigiendo los grifos de agua hacia los jugadores. El técnico entrenó con todos a disposición.

La selección argentina continúa su puesta a punto para el partido del lunes, a las 14, ante Austria por la 2ª fecha de la Copa del Mundo, que se jugará en Dallas. Todavía no está definido el equipo y habría variantes respecto del debut con victoria frente a Argelia, aunque Lionel Scaloni las tiene en mente.

El entrenamiento fue en el mediodía de Kansas City, donde está enclavado el búnker de la selección albiceleste. La principal novedad fue que desde que comenzó la concentración, fue la primera vez que entrenaron los 26 convocados a la par debido a que todos los tocados superaron las respectivas molestias físicas que acarreaban.

Una de las variantes que podría darse está en la defensa con el ingreso de Nahuel Molina, que tomaría la posta de Gonzalo Montiel, de flojo primer tiempo ante Argelia, donde fue reemplazado justamente por Molina en el entretiempo.

Otras variantes además de Molina en el lateral

Por su parte, Nicolás Tagliafico evoluciona favorablemente del desgarro, pero integraría el banco de suplentes para que siga Facundo Medina.

>> Leer más: Mundial 2026: rumbo a Dallas, un viaje al corazón cowboy, siguiendo a la Scaloneta

Otro cambio que podría darse es la salida de Thiago Almada, ya que el exVélez no fue gravitante en el estreno y sus alternativas serían Nicolás González, el rosarino Giovani Lo Celso o Giuliano Simeone.

En la zona de ataque la duda está en el centrodelantero, situación que se repite casi desde el mismo inicio del ciclo Scaloni. Lautaro Martínez, que jugó de inicio ante Argelia, y Julián Álvarez son los postulantes a ser la referencia de área. Sobre todo porque el Toro no pudo gravitar en la red y porque el jugador de Atlético de Madrid volvió a jugar cuando lo reemplazó y se mostró recuperado de su problema de tobillo.

Este sábado, la práctica será a puertas cerradas para la prensa, el domingo el grupo entrenará por la mañana y luego del almuerzo viajará a Dallas. Allí, Scaloni ofrecerá una rueda de prensa en la previa del cotejo ante Austria, que podría sellar la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo en caso de una victoria.

La probable formación que piensa Lionel Scaloni

En consecuencia, la probable formación de la selección argentina ante Austria sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Thiago Almada o Nicolás González o Giuliano Simeone o Giovani Lo Celso.

>> Leer más: De la mano de un ex-Newell's, Estados Unidos ya se aseguró un lugar en la siguiente ronda del Mundial

Argentina buscará ganar para asegurarse el pasaje a la siguiente ronda y quiere hacerlo primero, para jugar por 16avos de final en Miami y viajar menos recorrido. Si vence a Austria y Jordania no le gana a Argelia, habrá logrado su cometido, ya que se define por desempate olímpico y recién después por diferencia de goles.

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