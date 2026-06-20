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Segundo Congreso Provincial de Enfermería 2026

20 de junio 2026 · 00:00hs
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Judith Núñez

Judith Núñez, Melina Pedernera, Mario Juan Panelli

El Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia consolidó un hito institucional con la realización de su 2do Congreso Provincial de Enfermería 2026.

Bajo la conducción de la presidenta, Lic. Judith Núñez, y el compromiso del Directorio actual, el encuentro se convirtió en el epicentro de la vanguardia y el debate profesional de la región.

Más de 600 colegas de toda la provincia de Santa Fe se dieron cita para capacitarse y fortalecer lazos profesionales

Hugo Pallas, Judith Núñez

Hugo Pallas, Judith Núñez

Daniela Vitelli, Romina Degiule, Dora Fernández,Martín González, Erika Mabel Oliden Silva, Lorena Guarda

Daniela Vitelli, Romina Degiule, Dora Fernández,Martín González, Erika Mabel Oliden Silva, Lorena Guarda

Magalí Morales, Hugo Pallas, Rosa Larrea

Magalí Morales, Hugo Pallas, Rosa Larrea

Daniel Gallo, Romina Degiule, Hugo Pallas, Stella Biliato, Rosa Cáceres

Daniel Gallo, Romina Degiule, Hugo Pallas, Stella Biliato, Rosa Cáceres

Hugo Pallas, Luís Perretta, Soledad Chocobar, Nelly Guaymas, Andrea Fortino, Silvina Pollastrini

Hugo Pallas, Luís Perretta, Soledad Chocobar, Nelly Guaymas, Andrea Fortino, Silvina Pollastrini

Magalí Morales, Vanesa Chavez, Mauricio Marti, Ana Bertolotti

Magalí Morales, Vanesa Chavez, Mauricio Marti, Ana Bertolotti

Silvia Quintana, Cecilia Lutman, Luciana Degiule, Andrea Sterzen

Silvia Quintana, Cecilia Lutman, Luciana Degiule, Andrea Sterzen

Judith Núñez, Leandro Villalba, Manuel Fiore, Mercedes Ruth Córdoba

Judith Núñez, Leandro Villalba, Manuel Fiore, Mercedes Ruth Córdoba

Analía Vera, Cristina Ibarra

Analía Vera, Cristina Ibarra

María José Ibarra, Judith Núñez, Analía Vera, Mariana Mendoza

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