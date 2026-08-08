La Capital | Ovación | Messi

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

El capitán de la selección argentina fue desafectado por Inter Miami, que debe jugar contra un equipo mexicano

8 de agosto 2026 · 14:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Gulfstream V modelo 2004 que utiliza la familia Messi.

El Gulfstream V modelo 2004 que utiliza la familia Messi.

Lionel Messi ya viaja hacia Rosario, procedente de Miami, para reencontrarse con su familia y acompañar a sus seres queridos tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

El capitán de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022 está en vuelo hacia la ciudad, a donde está previsto que llegue alrededor de las 20.29 de este sábado. El viaje se realiza a bordo de un jet privado que partió desde Miami alrededor del mediodía argentino.

Leer más: La última entrevista que Jorge Messi le dio a La Capital en la tribuna del Gabino Sosa

Messi recibió la noticia sobre la muerte de su padre mientras se encontraba en Estados Unidos y decidió modificar su agenda deportiva para regresar a Rosario. Leo ya sabía que el papá había empeorado en las últimas horas y probablemente la noticia no lo tomó por sorpresa.

El viaje del jugador a la ciudad interre sus compromisos con Inter Miami, que debe enfrentar a Monterrey.

La muerte de Jorge Messi

Jorge Messi murió durante la madrugada de este sábado mientras estaba internado en el sanatorio Centro, en Rosario.

Leer más: La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Según un comunicado emitido por el sanatorio, el deceso del padre del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos se produjo a las 2 de la mañana.

La muerte de Jorge Messi desató una oleada de saludos al capitán de la selección argentina, quien está recibiendo una enorme cantidad de condolencias provenientes de todo el mundo.

Noticias relacionadas
El papá de Messi fue al estadio Gabino Sosa a fines de marzo con sus familiares.

Jorge Messi falleció en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

La AFA se solidarizó con Lionel Messi y su familia.

AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

El funcionario presentó un homenaje a Messi tras la conquista del Mundial 2022.

Jorge Messi, "Rosarino de alma y corazón": el emotivo adiós de Pablo Javkin

El funcionario presentó un homenaje a Messi tras la conquista del Mundial 2022.

El emotivo adiós de Pablo Javkin a Jorge Messi: "Rosarino de alma y corazón"

Ver comentarios

Las más leídas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Lo último

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

El capitán de la selección argentina fue desafectado por Inter Miami, que debe jugar contra un equipo mexicano

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia
Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
La Ciudad

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: Abrazo gigante, jefe
La Ciudad

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi
Ovación

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel
Ovación

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Ovación
Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Jorge Almirón: Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi

Jorge Almirón: "Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi"

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Policiales
Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

La Ciudad
Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
La Ciudad

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video se haga viral por lo bueno
Política

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad
La Ciudad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas
Policiales

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela
La Ciudad

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear
Policiales

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear