Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

El capitán de la selección argentina fue desafectado por Inter Miami, que debe jugar contra un equipo mexicano

Lionel Messi ya viaja hacia Rosario, procedente de Miami, para reencontrarse con su familia y acompañar a sus seres queridos tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

El capitán de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022 está en vuelo hacia la ciudad, a donde está previsto que llegue alrededor de las 20.29 de este sábado. El viaje se realiza a bordo de un jet privado que partió desde Miami alrededor del mediodía argentino.

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Messi recibió la noticia sobre la muerte de su padre mientras se encontraba en Estados Unidos y decidió modificar su agenda deportiva para regresar a Rosario. Leo ya sabía que el papá había empeorado en las últimas horas y probablemente la noticia no lo tomó por sorpresa.

El viaje del jugador a la ciudad interre sus compromisos con Inter Miami, que debe enfrentar a Monterrey.

La muerte de Jorge Messi

Jorge Messi murió durante la madrugada de este sábado mientras estaba internado en el sanatorio Centro, en Rosario.

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Según un comunicado emitido por el sanatorio, el deceso del padre del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos se produjo a las 2 de la mañana.

La muerte de Jorge Messi desató una oleada de saludos al capitán de la selección argentina, quien está recibiendo una enorme cantidad de condolencias provenientes de todo el mundo.