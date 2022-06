Newell’s es líder de la Liga Profesional tras cuatro fechas disputadas. Marcha invicto por la victoria 2 a 1 ante Banfield, la igualdad con San Lorenzo 0 a 0 y los triunfos en serie frente a Talleres y Argentinos, ambos por la mínima diferencia. Por eso acumula diez puntos sobre doce en juego y está en la cima de la tabla de posiciones. Claro que el arranque a pura efectividad de los rojinegros no es obra de la casualidad. Al contrario, hay argumentos solventes que explican las razones del notable inicio de campaña del club del Parque. Por sobre todas las cosas hay un entrenador confiable, laborioso, inteligente, metodológico y motivador: Javier Sanguinetti . El DT logró lo más difícil del fútbol: convencer a los jugadores de un libreto táctico, que si bien es flexible en el formato y los personajes, tiene como premisa básica el esfuerzo, la solidaridad y el respaldo colectivo para dar la piel por el compañero.

Es que este Newell’s no es el aporte de once jugadores, sino la puesta en escena de una idea compartida de intensidad en la marca y ataque frontal, en la que cada futbolista conforma un engranaje colectivo. Claro que aún es un equipo en crecimiento, con defectos a corregir, que para nada es imbatible, pero que no hay dudas de que para todos los rivales es muy incómodo enfrentarlo.