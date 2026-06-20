Argelia se quejó ante la Fifa porque el árbitro del partido ante Argentina no expulsó a Messi

La Federación de ese país hizo un planteo por el supuesto planchazo del rosarino y un codazo de Alexis Mac Allister

Messi se acerca al defensor Aissa Mandi después de la jugada en la que Argelia reclamó un planchazo del futbolista argentino.

La Federación de Fútbol de Argelia presentó una queja formal ante la Federación Internacional del Fútbol Asociado (Fifa) por lo que considera errores arbitrales del polaco Szymon Marciniak en el partido contra Argentina, por el Grupo J del Mundial 2026.

La Federación argelina considera que Marciniak perdonó dos faltas graves de los futbolistas argentinos y que esas decisiones perjudicaron a Argelia. El partido terminó 3 a 0 a favor de Argentina, con un hat-trick de Lionel Messi.

La presentación de la queja se hizo pública a través de una publicación del diario argelino TSA, que luego reprodujo el prestigioso L'Equipe de Francia. En Argelia consideran que las decisiones de Marciniak cambiaron el rumbo del partido ante la selección de Lionel Scaloni.

La FAF apuntó contra "dos faltas graves cometidas por la selección argentina que quedaron impunes". Una es el supuesto planchazo de Messi al defensor Aissa Mandi que, a juicio de los argelinos, merecía tarjeta roja. Y la otra es un supuesto codazo de Mac Allister a la cara de Ibrahim Maza dentro del área argentina en el segundo tiempo, que para Argelia debió ser sancionado como penal.

"Los argentinos tienen un trato favorable"

Para la Federación del país africano, estas decisiones de Marciniak de no sancionar las faltas y perdonar a los jugadores argentinos dejan en evidencia que los campeones del mundo "gozaron de un trato favorable" del árbitro polaco, según cita TSA.

El diario argelino sostiene que esos errores escandalizaron al mundo del fútbol. "Los medios de comunicación y los expertos en fútbol han sido unánimes al denunciarlos, en particular la decisión de no expulsar a Lionel Messi tras una dura falta sobre el defensa argelino Aissa Mandi", publica.

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"Los árbitros deben mejorar"

Después del partido, el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, se negó a hacer comentarios sobre estas jugadas, en especial la de Messi. "Es inútil comentar situaciones hipotéticas, pero todos lo vieron", aseveró.

El futbolista que recibió la supuesta falta también habló de esa jugada. "Si me hubiera fracturado el tobillo, el tipo que lo hizo se habría ido sin tarjeta. Los árbitros necesitan mejorar. Todo el mundo está mirando", dijo Mandi.