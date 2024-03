Larriera y el triunfo de Newell's: "Es un resultadazo, pero me molestan las expulsiones"

Los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's celebraron muchísimo la victoria por 1 a 0 ante Sarmiento en Junín, que reposiciona a Newell's entre los cuatro clasificados de la zona B de la Copa de la Liga. "Fue un resultadazo. Fortalece ganar en un cancha tan difícil. Soy defensor del Fair Play y jamás en un equipo tuve tantas expulsiones (vio la roja Rodrigo Fernández Cedre por doble amarilla). Les pido a los jugadores que no reclamen y que no expongan al árbitro. Estoy cansado de las expulsiones. Siempre digo que es difícil ganar un campeonato con muchos expulsados y penales en contra. Las expulsiones no suman nada y hay que saber manejar las emociones", indicó el DT leproso Mauricio Larriera.