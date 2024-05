Larriera: "Generamos algunas situaciones más que el rival pero nos faltó eficacia"

No fue una conferencia más de Mauricio Larriera. Tenía mucho para decir y no se quedó con las ganas. No solo habló de fútbol sino que también le dedicó un buen tiempo en el final de la conferencia de prensa a hablar de los episodios de violencia ante Deportiva Riestra. Respecto a la caída en el Fortín dijo: “Nos faltó eficacia. Generamos algunas situaciones más que el rival, pero el funcionamiento de ellos fue superior en algunos puntos. Jugamos contra un gran equipo que mereció mejor suerte en la final del torneo pasado”.

El DT al ser consultado si le preocupaba la falta de gol del Colo Ramírez manifestó que “hizo un buen partido. Tenemos que estar más encima de él, más que nada desde lo humano para que no decaiga. Le tenemos que dar herramientas para que vuelva a convertir, pero tienen que aparecer desde el abastecimiento del equipo. Me preocupa más la falta de gol del equipo en general. No lo pudimos mejorar y nos costó bastante caro. Y me ocupa gestar un poco más de juego. Estamos trabajando en generar un juego más fluido y en mantener el cero en nuestro arco, que salvó contra Vélez lo estuvimos haciendo”.