Larriera cuenta con el respaldo de Newell's en el medio de rumores sobre su futuro

El hecho de no avanzar a los cuartos de final sería un golpe fuerte y difícil de digerir. Si bien las matemáticas mantienen vivo a los rojinegros, lo cierto es que los planetas deberían alinearse para alcanzar la meta. No sólo debería ganarle al halcón, sino que deberían darse dos resultados de estos tres juegos: Boca no debe superar a Godoy Cruz, Racing no vencer a Belgrano y que Lanús sea derrotado por Estudiantes. Una verdadera sucesión de marcadores que no son imposibles, pero tampoco nada simples.