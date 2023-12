Mauricio Larriera, el nuevo DT de Newell's: "Estamos acá para ganar"

Mauricio Larriera ya entró en el mundo Newell's . Después de varios días de trabajo al frente del plantel, y donde todavía hay mucho por definir, como las altas y bajas de las que no dio precisiones, el uruguayo se mostró con ideas claras del fútbol que pretende, donde el modelo de juego se haga alrededor de la técnica de los jugadores, donde aspira a un estilo vertical con eficacia en las dos áreas y donde irá claramente en la búsqueda de un jugador que no tiene: un 9 terminador de jugadas. Citó a Jorge Valdona, también a Marcelo Bielsa y ejemplificó con frases que usan en Uruguay, pero además ponderó lo que consideró un muy buen trabajo de Gabriel Heinze , al punto que dijo que construirá sobre las bases que dejó y que, más allá de cierta faceta romántica de lo que pregona, tiene claro a qué vino: "Estamos en Newell's para ganar". Y hasta citó especialmente a la Copa Argentina, uno de los torneos más esquivos en la historia rojinegra, como un objetivo principal.

"Quiero disculparme con muchos de ustedes por no dar entrevistas a cada uno de los que me lo pidieron", dijo Mauricio Larriera antes de responder la primera pregunta. Y trascartón desmenuzó cada uno de los interrogantes con una gran claridad conceptual.

"Lo vivo de la mejor manera", dijo sobre sus primeros días en Newell's. "Por diferentes motivos no se había dado la llegada al club. Alguna vez habíamos conversado hablado con la dirigencia, pero por diferentes motivos no se dio. Y ahora por suerte si. El lugar de entrenamiento es precioso, tenemos mucho entusiasmo. Es importante intentar disfrutar y lo estamos haciendo, sobre todo por la predisposición de los futbolistas".

"Hay que evaluar un montón de cosas para empezar a prepararnos"; expresó. "Antiguamente se llamaba pretemporada, pero lo que hicimos fueron valoraciones que teníamos hechas de antes. Tenemos necesidades en algunas posiciones. Hay un gran presente y futuro en cuanto a futbolistas jóvenes pero hay que darles un sostén con gente de experiencia. A veces con las condiciones no alcanza. Vamos a seguir tomando decisiones lo antes posible, sobre todo para que todos se enteren de primera mano los que vayan y los van a continuar". En ese sentido, "en cuanto a las incorporaciones hemos trabajado desde hace bastante tiempo, estamos atrás de algunas de ellas en lo que entendemos que hay carencias".

También resaltó tres tipos de objetivos: Los relacionados a los resultados, a los rendimientos y a los jóvenes del club. En cuanto al primero, los subdividió. "Queremos volver a poner a Newell's donde le corresponde, que es en la vanguardia, clasificar a las copas y de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas aspirar a algo más. Además, queremos fijarnos la Copa Argentina, es importante por el premio que clasifica a la Libertadores y porque en pocos partidos se puede salir campeón. Y el último, claro, es ganar los clásicos".

En cuanto al rendimiento, "procuro que entendamos cómo deber el equipos", mientras que respecto a los juveniles, "lo que queremos es potenciarlos".

Y abundó citando a Jorge Valdano. "Es un exfutbolista muy especial de este club. Me gusta leerlo, soy romntico en ese sentido. Y hay una frase que me marca: Lo importante es el resultado pero el estilo está antes para llegar a é. El estilo es el que quiero que represente a Newell's. Tratar de imponer condiciones, tratar de ser eficaces en nuestras áreas y en la medida que pasen los partidos, imponer el modelo de juego entre las áreas. Yo convenzo de lo que estoy convencido y espero que el jugador se apodere de esa idea. En se sentido, trato de que mis equipos sean verticales. Ojala lo logremos en el menor tiempo posible". Y trascartón, fue tema por tema.

Proyecto:

"Tiene mucho que ver con los cambios estructurales y con Ariel Michaloutsos tuvimos muchas carlas y estamos muy alineados en muchos aspectos. Hay que preguntárselo más a él, pero es volver a situar a Neweel's donde debe estar y eso también incluye a las divisiones formativas. Que el hincha vuelva a ese Newell's de hace unas cuantos años. Es muy reconocido a nivel mundial por quienes han salido de acá. Como Bielsa, hoy técnico de Uruguay. Ojalá logremos que el proyecto se pueda desarrollar, con resultados por supuesto".

El 9

"La eficacia en las áreas es fundamental como la disciplina. Centrodelantero hay diferentes. Por el análisis del equipo, me gustaría tener un finalizador, que se involucre en el juego pero sobre todo un finalizador. Tenemos que generarle juego a él. En ese sentido, estoy entusiasmado por los chicos que hay, que juegan como esos viejos punteros".

El arquero

"No solo está Macagno sino otros chicos. Me gusta que haya buena competencia interna, es fundamental. Lo vamos a gestionar de la manera que corresponde. Jugará el que entendamos que está mejor. Siempre será así. Hizo un buen torneo Macagno, no hablaré individualmente, pero habrá buena competencia".

La competencia interna

"Nos vamos a apoyar sobre lo que dejó Heinze, que fue muy bueno. Trabajó muy bien, conozco lo que hizo. Construiremos a partir de ahí, con matices por supuesto. La globalización en definitiva nos ha hecho daño. Queremos rescatar la libertad del futbolista, la creatividad, la gambeta. tratar de emocionarlo desde el discurso como desde la práctica. Confío que lo lograremos por los jugadores que tenemos. Creo que el Coloso será muy difícil para los rivales y los transformemos en una fortaleza. Estoy seguro de que los vamos a convencer".

Marcelo Bielsa

"No tuve una charla con Bielsa, probablemente la tenga. En Montevideo nos podemos encontrar en cualquier momento. Siempre me llamó la atención, tengo videos VHS de sus entrenamientos. Lo que yo estimo de él, es que apareció como una nueva corriente filosófica en el fútbol, más allá que le digan el Loco. Hay muchas cosas que pienso que él la resume en una frase. A veces repito lo que dice porque estoy en general de acuerdo".

Sistema táctico

"El plantel está abierto, no está definido. Va haber altas y bajas. Lo más importante es el futbolista. Veremos, juego con una estructura determinada, que puede tener una variante. Iremos amalgamando ese modelo de juego, dependemos de muchos factores. Buscamos jerarquía, carácter y temperamento, para arrimar lo más posible la técnica a la táctica. Pero estamos acá para ganar, de eso no hay ninguna duda".

"La capacidad más importante del ser humano es la adaptación. Tenemos que apuntar a ser un equipo que se adapte a las circunstancias, hasta cuando sea sometido porque nos va a pasar. Siempre buscando ganar, siempre llevando el modelo de juego para imponerlo".

La experiencia e Godoy Cruz

"Es la segunda experiencia en el país. Estoy muy contento de estar en esta liga, para mí es tremendamente competitiva, pasional al punto de la demencia, y en esta ciudad más. Creo que yo en mis inicios era más radical, de ir mucho para adelante, y me tocó salir campeón con la valla menos vencida. Creo que he evolucionado desde aquel Godoy Cruz Antonio Tomba de 2017, espero se vea, en el trabajo y en la vida".

La reserva

"Recién se está conformando, por chicos de generación bastante más jóvenes. Hemos hecho alguna sesión juntos, hemos solicitado algún futbolista. Conversando muchísimo, y por eso esta semana fue de evaluación. Lo antes posible le informaremos a los futbolistas de que no van a seguir y los que para mi gusto son intransferibles, aunque en eso el mercado se impone".

Y cerró la conferencia, "con una frase que los uruguayos decimos mucho. Los zapallos se van a ir acomodando en el carro y cuando el camino es más empedrado, mejor".