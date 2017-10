La venta del defensor Franco Escobar estaría al caer

Franco Escobar parece estar contando los días que le quedarían en Newell's. Es que las negociaciones entre los rojinegros con Atlanta United están avanzadas y existe "un ochenta por ciento" de acuerdo para que se concrete la operación, con firma del vínculo ahora y emigraría en enero. La CD necesita cerrar una venta de manera urgente para superar los días, semanas y meses que restan del año. Mientras arma una ingeniería económica con el fin de conseguir recursos y no padecer todos los meses con los importantes problemas de dinero que tiene. Obviamente que, si se realiza, la transferencia del defensor no solucionará los inconvenientes que tiene la entidad, pero los aliviará por un tiempo.

El presente no es el pretendido por Escobar ya que no está teniendo rodaje en primera. Ocupa un lugar en el banco, pero hasta el presente no le tocó actuar. Por eso no ve con malos ojos la posibilidad de cambiar de aire y, a la vez, buscar una mejoría económica. El club donde dirige Gerardo Martino le ofreció un contrato por "tres temporadas y con una opción de renovarlo por dos años más", contaron algunas voces consultadas por Ovación.

Por el momento hay cautela en la entidad con respecto a la chance de concretar esta transferencia, aunque existe una venia judicial para lograr una operación que le reditúe dinero a Newell's. Más aún en un momento complejo que le toca soportar y con muchos frentes abiertos por las diferentes deudas a afrontar.

Por supuesto que de cerrarse esta no sería la única venta ya que la idea de la dirigencia y el juez que lleva adelante el paraguas judicial es que se transfieran uno o dos futbolistas por año.

Robo en Bella Vista

Tres jóvenes ingresaron ayer al predio de Bella Vista para robar, pero el llamado al 911 y la rápida actuación de la policía logró impedir que los delincuentes lograran su cometido y se llevaran diversos elementos que utilizan distintos deportistas.

Los individuos, de entre 16 y 19 años, fueron detenidos ayer acusados de ser los autores de un hurto en el predio y tras haber sustraído elementos del gimnasio y de las oficinas que hay en el lugar. Los ladrones ingresaron al lugar tras romper uno de los alambrados lindante con la avenida Presidente Perón y el sereno del lugar advirtió la presencia de los mismos cuando emprendían la huida y fueron detenidos en una casa de Maradona y pasaje 1860. Dentro de la vivienda se encontraron cinco bicicletas fijas de gimnasia, dos computadoras con monitor y teclado, un bolso con pelotas de hockey y cascos protectores.