La Capital | Ovación | selección argentina

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia en Córdoba

El DT Scaloni tiene el equipo en mente y dio muchas pistas positivas en relación a su continuidad en el equipo nacional

29 de septiembre 2026 · 21:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Scaloni sostuvo: A los chicos nuevos los conocemos

Scaloni sostuvo: "A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y demuestran querer estar, tienen muchas ganas

El entrenador Lionel Scaloni afirmó que ya tiene definido al equipo para el amistoso de la selección argentina, que será este miércoles a las 21 ante su par de Bolivia, en Córdoba, en el que será su primer ensayo en esta fecha Fifa, aunque aclaró que todavía debe realizar el último entrenamiento antes de comunicarles la formación a los jugadores.

“El equipo lo tengo más o menos confirmado. Tenemos ahora un entrenamiento y los jugadores aún no lo saben, después de la actividad se los diremos”, expresó.

Por otra parte, el DT volvió a referirse a su continuidad al frente del seleccionado y reconoció que todavía analiza la situación: “Las ganas de seguir en la selección están”, afirmó Scaloni, quien había planteado la necesidad de evaluar su futuro después de la última final.

>>Leer más: Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

El primer amistoso

En ese marco, en la previa antes del duelo con Bolivia, en el que será su primer partido amistoso en esta fecha Fifa, Scaloni sólo mantendría una incógnita en el 11 titular.

En el arco dirá presente Emiliano "Dibu" Martínez, quien atraviesa un muy flojo momento en su nuevo equipo, el Chelsea de Inglaterra.

La defensa presenta varias novedades, ya que en los laterales estarán Facundo Medina y Agustín Giay, mientras que la zaga estará conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. El gran ausente en este sector de la cancha será Nicolás Tagliafico, quien se entrena de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha ya tienen un lugar asegurado Alexis Mac Allister, Nicolás Paz y Exequiel Palacios, quien reemplazará a Enzo Fernández debido a que este último debe cumplir un partido de sanción por su expulsión en la final del Mundial 2026 ante España.

>>Leer más: La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La única duda

Aquí aparece la única incógnita en el 11 titular, ya que Scaloni aún no definió si estará desde el comienzo Valentín Barco o si jugará Franco Mastantuono.

Finalmente, los delanteros serán Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes podrían dejar la alternancia ahora que Messi se retirará de la selección.

>>Leer más: La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la selección argentina

Noticias relacionadas
El primer amistoso de la selección argentina durante esta fecha Fifa será el miércoles 30 de septiembre

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

El combinado tricolor le ganó a Argentina por 2 a 1 en el debut.

Argentina y Paraguay llegaron a la final más convocante de los Juegos Suramericanos 2026

Lionel Messi se prepara para su retiro con la camiseta de la selección argentina

Cuál es la camiseta que usará Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Papu Gómez, en sus épocas felices en la selección argentina. Luego su carrera entró en un período oscuro. 

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Lo último

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y se reunió con los clubes

Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y se reunió con los clubes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El hincha canalla se congregó en el Parque Nacional a la Bandera y celebró junto al plantel la consagración en la Supercopa Internacional
Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Por Elbio Evangeliste
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

Ovación
La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia
Ovacion

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Newells: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Newell's: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Policiales
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia
La Ciudad

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública
La Ciudad

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Por Facundo Borrego
Política

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia
La ciudad

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama
Policiales

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi
La Ciudad

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París
Política

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa
Información General

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa

Despidos en Electrolux: Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala