La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia en Córdoba

El DT Scaloni tiene el equipo en mente y dio muchas pistas positivas en relación a su continuidad en el equipo nacional

Scaloni sostuvo: "A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y demuestran querer estar, tienen muchas ganas

El entrenador Lionel Scaloni afirmó que ya tiene definido al equipo para el amistoso de la selección argentina, que será este miércoles a las 21 ante su par de Bolivia , en Córdoba , en el que será su primer ensayo en esta fecha Fifa, aunque aclaró que todavía debe realizar el último entrenamiento antes de comunicarles la formación a los jugadores.

“El equipo lo tengo más o menos confirmado . Tenemos ahora un entrenamiento y los jugadores aún no lo saben, después de la actividad se los diremos”, expresó.

Por otra parte, el DT volvió a referirse a su continuidad al frente del seleccionado y reconoció que todavía analiza la situación: “Las ganas de seguir en la selección están”, afirmó Scaloni, quien había planteado la necesidad de evaluar su futuro después de la última final.

El primer amistoso

En ese marco, en la previa antes del duelo con Bolivia, en el que será su primer partido amistoso en esta fecha Fifa, Scaloni sólo mantendría una incógnita en el 11 titular.

En el arco dirá presente Emiliano "Dibu" Martínez, quien atraviesa un muy flojo momento en su nuevo equipo, el Chelsea de Inglaterra.

La defensa presenta varias novedades, ya que en los laterales estarán Facundo Medina y Agustín Giay, mientras que la zaga estará conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. El gran ausente en este sector de la cancha será Nicolás Tagliafico, quien se entrena de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha ya tienen un lugar asegurado Alexis Mac Allister, Nicolás Paz y Exequiel Palacios, quien reemplazará a Enzo Fernández debido a que este último debe cumplir un partido de sanción por su expulsión en la final del Mundial 2026 ante España.

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La única duda

Aquí aparece la única incógnita en el 11 titular, ya que Scaloni aún no definió si estará desde el comienzo Valentín Barco o si jugará Franco Mastantuono.

Finalmente, los delanteros serán Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes podrían dejar la alternancia ahora que Messi se retirará de la selección.

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