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Central campeón: las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Decenas de miles de hinchas compartieron junto al plantel el título logrado en la Supercopa Internacional. Una noche con fervor y mucho color.

29 de septiembre 2026 · 21:36hs
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Central campeón. El festejo canalla en el Monumento a la Bandera.

Leonardo Vincenti / La Capital

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