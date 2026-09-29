Newell's: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Después de golear a Central la fecha anterior, Newell's se mide este miércoles a las 19 con Central Córdoba, en Santiago del Estero

La reserva de Newell's quiere sacarle rédito al triunfazo sobre Central en el clásico de la categoría. Pretende que el contundente 3 a 0 sobre su rival de siempre, con goles de Joaquín Amadío (2) y Genaro Castelli, le permita poder seguir en las cosechas gruesas, en un torneo en el que hasta ahora no pudo encontrar regularidad en sus rendimientos.

Por eso, el duelo de este miércoles, a las 19, frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la fecha 11º del campeonato de esa división, representa una buena oportunidad para seguir trepando en la tabla.

El encuentro se desarrollará en el estadio Alfredo Terrera, un poco más tarde que el resto de la fecha, por el calor reinante en esa ciudad.

Ganar y trepar

Los dirigidos por Lucas Bernardi marchan 11º en el grupo B, con 12 puntos en 10 partidos, merced a 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas, con 12 goles a favor y 10 en contra.

Por su parte, el Ferroviario, se ubica un poco más atrás, 13º en su zona, con 11 unidades en 10 cotejos, con 3 victorias, 2 igualdades y 5 caídas, con una diferencia de gol negativa (9/15).

En esta categoría sólo clasifican a la siguiente instancia los primeros cuatro de cada grupo, y que en la zona de la Lepra, se sitúa 4º Lanús, con 20 puntos en 10 duelos, con 6 ganados 2 empates y 2 tropiezos.

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En ese marco, si bien quedó algo lejos de los que están sacando pasaje a la siguiente ronda, los pibes rojinegros no quieren bajar los brazos antes de tiempo, y mientras existan posibilidades matemáticas de sacar boleto, irán detrás de ese primer objetivo.

Lo puede superar

Y, además, se cruzará este miércoles con un adversario que está en condiciones de superar si repite lo muy bueno mostrado recientemente, sobre todo en el primer tiempo frente al conjunto canalla donde definió el pleito con mucha claridad y contundencia, y mostró pasajes muy convincentes.

Para este viaje a Santiago fueron citados los arqueros Zorzoli y Villar; los defensores Rosso, Boretto, Barrio, Melgarejo, y Calderone; los volantes Mereles, Basualdo, Villalba, y Acuña; y los delanteros Benedetto, Sosa, Montero, Grondona, Castelli y Amadío.

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