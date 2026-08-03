GEO: un espacio que conecta sostenibilidad, academia y empresas

Impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el Centro GEO impulsa una comunidad que promueve el intercambio y la innovación en sostenibilidad.

La sostenibilidad ocupa un lugar cada vez más relevante en la forma en que las organizaciones planifican, innovan y fortalecen su competitividad. En ese contexto, los espacios que reúnen a distintos sectores (empresas, universidades, Estado y sociedad civil) resulta clave para compartir conocimiento, generar alianzas y acelerar procesos de transformación.

Con ese objetivo nació el Centro de Desarrollo Sustentable GEO, un espacio colaborativo y multidisciplinario dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, Bienestar Estudiantil y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bajo ese marco, el Centro GEO aborda, desde el ámbito académico, los desafíos que enfrentan empresas, organizaciones y el sector público, promoviendo la articulación entre distintos actores y el desarrollo de una comunidad comprometida con la transformación económica, social y ambiental.

Uno de los principales ejemplos de este trabajo es #SeráSustentable, el encuentro anual que, edición tras edición, reúne a referentes para debatir sobre las tendencias que atraviesan la agenda de la sostenibilidad. En sus cuatro ediciones participaron más de 1.300 personas, 90 organizaciones acompañaron la iniciativa y 90 especialistas compartieron experiencias vinculadas con innovación, economía circular, inteligencia artificial, transición energética, ciudades sostenibles, comunicación estratégica y nuevas tecnologías. Más que un evento, Será Sustentable se consolidó como una comunidad donde empresas, profesionales, estudiantes e instituciones se animan a dar una conversación incómoda pero necesaria: qué hace falta para construir un futuro más sostenible.

El intercambio no termina cuando finaliza el evento. Por cada edición se analizan temáticas y conceptos que se continúan ampliando con la participación de especialistas y referentes que comparten diferentes miradas sobre los desafíos que atraviesan.

Para quienes forman parte, sumarse implica acceder a un espacio donde se conocen tendencias, se fortalecen redes de contacto y surgen oportunidades de articulación con otros actores. En un escenario donde la sostenibilidad condiciona las decisiones estratégicas, estos ámbitos permiten anticipar cambios, intercambiar experiencias y construir alianzas que potencian la innovación y la competitividad.

“La sostenibilidad es un buen negocio. Las organizaciones que integran esta mirada en su estrategia generan impacto positivo y, al mismo tiempo, fortalecen su competitividad y su capacidad de adaptación en un contexto de constante cambio” señala Marcelo A. Corti, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO.

A través de iniciativas como Será Sustentable, programas de formación y proyectos colaborativos, el Centro GEO sigue demostrando que la sostenibilidad se construye en red, con conversaciones que se traducen en acciones concretas.

Sobre la organización

El Centro de Desarrollo Sustentable GEO es un espacio colaborativo y multidisciplinario, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, Bienestar Estudiantil y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que promueve un proceso de transformación integral a través de la sustentabilidad como modelo de desarrollo económico, social y ambiental.

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