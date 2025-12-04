La Capital | Ovación | Fabbiani

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron los ídolos

El Ogro Fabbiani y el Pipa Benedetto hablaron a dúo en Buenos Aires y le pegaron duro a Lucas Bernardi, el DT que rescató a Newell's del descenso

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

4 de diciembre 2025 · 06:10hs
Cristian Fabbiani

Cristian Fabbiani, Lucas Bernardi y Darío Benedetto. Newell's sufrió hasta el final para salvarse del descenso.

Cristian Fabbiani y Darío Benedetto, entre tantos otros, son sin dudas dos de los máximos responsables de poner a Newell's al borde del descenso y del abismo, por tratarse del entrenador y el refuerzo de más trayectoria que llegó al Parque en 2025.

Pero muy lejos de ser autocríticos y de reconocer las falencias que como todo profesional pueden tener, prefirieron tirar la pelota afuera y pegar debajo del cinturón, siendo uno de los principales destinatarios de los ataques uno de los referentes verdaderos de Newell’s, como es Lucas Bernardi.

El primero en salir a hablar una vez que el rojinegro se salvó del descenso fue Cristian Fabbiani, que dirigió a Newell’s en buena parte del Apertura y en casi todo el Clausura, donde de no haber sido despedido habría que ver si el club del Parque seguiría en primera. La salvación se consumó con Bernardi ya al mando en los últimos tres partidos del certamen.

Fabbiani: "Gana un partido y se pone a llorar"

“El objetivo era no descender y se cumplió. Todavía no sé por qué me fui. Fue político para mí. Me dolió porque puse la cara cuando nadie la quería poner", dijo el Ogro la semana pasada y arremetió sin nombrarlo contra Lucas Bernardi: “Con el técnico de tercera no tenía relación, parecía un club aparte. Cero onda. Hay que decirlo porque después gana un partido, se pone a llorar y queda bien él y quedo mal yo, que puse la cara”.

“Cuando vos llegás a un club y hay ídolos, es muy difícil. Cuando yo me fui, al otro día fueron todos. Miren la foto. El único que iba era el Gato Fórmica. Después, los otros, cuando yo pedí ayuda no apareció ninguno. Las cosas se dicen. No sé si no me querían, ni si querían estar ellos. A Maxi lo llamé, obvio. Y nada", dijo Fabbiani, embarrando también a la Fiera, otro de los máximos ídolos leprosos de las últimas décadas.

Hay que recordar que ni Maxi Rodríguez ni Lucas Bernardi, porque es lógico no correspondía, le endilgaron al Ogro en su momento de jugador haberse ido raudamente de Newell’s a River por su deseo de jugar en el club porteño, cuando había hecho un gran torneo en el Parque y gozaba del afecto de los hinchas leprosos.

Leer más: Súper jueves preelectoral en Newell's: atentos al juez y se define la cantidad de candidatos a presidente

Benedetto: "Newell's es un quilombo"

Otro que también cargó contra Bernardi fue Darío Benedetto, elegido por Fabbiani para reforzar el ataque leproso y no convirtió ni un solo gol, estando más afuera que dentro de la cancha.

"Newell's es un quilombo. Me sorprendió que un interino (por Bernardi) me diga que no me iba a va a tener en cuenta cuando asume por tres fechas", dijo Benedetto este martes en F90, el mismo programa de ESPN en que habló Fabbiani.

"Hablé con el técnico, con todo respeto y le dije que conmigo no iba a tener problemas", reveló. Agregó que Bernardi le ofreció como alternativa entrenar con la reserva: "Ahí le dije, que no, me pareció una falta de respeto. A mi respetame, no va a pasar nunca que yo entrene con la reserva", le dijo al técnico.

Los ídolos en serio se rompieron el lomo en Newell's

De esta manera, Fabbiani y Benedetto, hablaron en simultáneo en Buenos Aires y con casi nula autocrítica cargaron contra Bernardi, un referente en serio de Newell’s, que tenía más para perder que para ganar y le puso el hombro al club en uno de los momentos más complejos de su historia, antes de que se hunda en el infierno del descenso.

En el fútbol las cosas pueden salir bien o mal, pero nunca el mejor camino es descalificar al otro a la distancia y menos cuando el trabajo propio dejó muchísimo que desear.

Fabbiani y Benedetto no figuran en la historia de un club inmenso como Newell’s, cuyos ídolos se ganaron esa estatura rompiéndose el lomo dentro de la cancha, logrando campeonatos y dándoles orgullo y gloria a los hinchas.

