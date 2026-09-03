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Peregrinación a San Nicolás: Los operativos previstos en ciudades de la región que son parte del recorrido

Las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución se preparan para recibir a los miles de fieles que recorrerán el trayecto que une a Rosario y San Nicolás

3 de septiembre 2026 · 14:15hs
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Desde la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez se indicó que el próximo sábado 5 de septiembre se verá interrumpido el tránsito en Avenida San Martín en la mano con dirección a Alvear desde las 13. 

Desde la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez se indicó que el próximo sábado 5 de septiembre se verá interrumpido el tránsito en Avenida San Martín en la mano con dirección a Alvear desde las 13. 
Peregrinación a San Nicolás: Los operativos previstos en ciudades de la región que son parte del recorrido

Peregrinación a San Nicolás: Los operativos previstos en ciudades de la región que son parte del recorrido

Con motivo de realizarse durante el próximo fin de semana la 31 edición de la Peregrinación Rosario-San Nicolás, las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución organizaron operativos para garantizar la seguridad de los caminantes y advirtieron a los vecinos que habrá cortes de calles o desvíos.

Desde la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez se indicó que el próximo sábado 5 de septiembre se verá interrumpido el tránsito en Avenida San Martín en la mano con dirección a Alvear desde las 13. La circulación en dicha avenida estará interrumpida únicamente en la mano con dirección norte - sur, desde su inicio en la continuación de calle Ayacucho de Rosario hasta el ingreso a la localidad de Alvear.

Peregrinación por Villa Gobernador Gálvez

Advirtieron que quienes transiten por Circunvalación no van a poder ingresar por la ruta provincial N° 21 (avenida San Martín en Villa Gobernador Gálvez), pero sí lo podrán hacer por el acceso del Swift, por la bajada Nogués, o por avenida Raúl Alfonsín.

A su vez, se confirmó que habrá diferentes puntos por donde cruzar la ruta provincial N° 21: en San Diego, Balcarce, Mitre, Moreno, Eva Perón, Belgrano, Emilio Zola, Libertador, Pablo VI, La Esperanza, Santa Rosa.

Cabe recordar que el recorrido de la tradicional peregrinación, tiene como uno de los pasos obligados la ruta 21, que atraviesa la ciudad, es por eso que se solicita calma y precaución.

Hacia San Nicolás por Villa Constitución

El municipio de Villa Constitución indicó por su parte que a raíz del acontecimiento religioso la ciudad será nuevamente parte del recorrido de la peregrinación, por ese motivo se comunica a la población cuál será el itinerario, las medidas de prevención y el operativo especial que se implementará para acompañar a los peregrinos y garantizar la seguridad vial.

Por este motivo, se realizó una conferencia de prensa en el Salón de Actos de la Municipalidad, junto al padre Diego, representantes de las fuerzas de seguridad y las distintas áreas municipales que participarán del operativo.

En la conferencia se mencionaron los puntos de atención, cortes y desvíos previstos, además de las recomendaciones para vecinos y conductores.

>>Leer más: De Mar del Plata a Villa Constitución: una parada inesperada que terminó dejando una historia

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