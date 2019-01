La Pantera Leal podría emigrar del Parque

Hay chances de que Luis Leal pueda cambiar de aire, más allá de que juegue o no mañana ante Boca

Más allá de la necesidad de Newell's de descomprimir el cupo de extranjeros (ver aparte), la realidad es que el portugués Luis Leal podría dejar el parque de la Independencia. Es que si bien el DT Héctor Bidoglio todavía está meditando si lo ubica o no entre los once para recibir mañana a Boca, no es una "prioridad" para el ratificado entrenador rojinegro. Por ello desde el entorno del atacante le están buscado alguna opción porque la idea es que tenga rodaje y no sea apenas una opción más. Además tiene un buen contrato y la dirigencia leprosa tampoco vería con malos ojos transferirlo o prestarlo a otra entidad.

Así la presencia de Leal en la actual Superliga que está a punto de reiniciarse para Newell's es una incógnita, aunque también podría quedarse a pelear un lugar. Ocurre que desde el entorno del jugador priorizan que juegue y si surge algún club que le garantice continuidad y la propuesta le cierre a Newell's podría emigrar. En esta alternativa se está trabajando.

Igualmente esto no quita que la Pantera pueda jugar mañana ante Boca. Pero también hay que decir que para Bidoglio no es "una fija" ni un punta que le quite el sueño. Es más, para el actual DT leproso el primer nueve que tuvo en consideración a finales del año pasado fue Francisco Fydriszewski y ahora también ve con muy buenos ojos al paraguayo Alfio Oviedo, que hizo una gran pretemporada.

Por ello, y ante la posible contratación de Cristian Insaurralde u otro delantero, el portugués la tendría que pelear demasiado para jugar y tal vez prefiera un cambio de aire.

Es cierto que Leal jugó en Newell's de mayor a menor, pero eso no quita que sea un atacante temible cuando está afilado. Por ello hoy el escenario es que podría jugar ante Boca, pero también armar las valijas pronto. Los próximos días serán decisivos.

Y su salida no está ataca a liberar un cupo de extranjeros. Podría partir igual.