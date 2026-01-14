La Capital | Ovación | Central

Central perdió un amistoso con Almirante Brown, con los tres refuerzos en cancha y el foco en Veliz

El Canalla cayó 2 a 1 ante La Fragata en Arroyo Seco. Fueron titulares Ledesma y Ávila. Un grupo inversor quiere llevar a Veliz al fútbol de Brasil

Por Guillermo Ferretti

14 de enero 2026 · 12:27hs
Ángel Di María fue titular en la derrota de Central ante Almirante.

Central jugó en la mañana del miércoles el segundo amistoso de pretemporada, ante Almirante Brown, a puertas cerradas, en el predio de Arroyo Seco. El partido, que se jugó en dos tiempos de 30 minutos, terminó con triunfo de La Fragata sobre los auriazules por 2 a 1. Veliz, en el complemento, fue el autor del único gol de Central en el segundo tiempo de este ensayo, en el que Almada marcó los dos tantos de la visita en la primera parte.

Las principales novedades fueron las presencias entre los titulares de los tres refuerzos: Jeremías Ledesma en el arco, el zaguero Gastón Ávila y el volante Vicente Pizarro, este último que ya había estado desde el inicio en el primer ensayo de pretemporada.

Además, hizo fútbol con normalidad el delantero Alejo Veliz, más allá del interés real que trascendió sobre que el City Group busca seducir al Tottenham (dueño del pase de Alejo que lo cedió un año al Canalla) para ubicarlo en el fútbol brasileño, más precisamente en el club Bahía.

Lo cierto es que a pocos días del comienzo del Apertura, el Central de Jorge Almirón va tomando forma. El esquema, al igual que en el ensayo anterior ante Villa Dálmine (victoria 3 a 0), fue un 4-2-3-1, similar al año pasado donde el DT era Ariel Holan.

Los dos cambios que hizo Almirón en Central

Este vez a diferencia del amistoso con Dálmine fueron de la partida tanto Jeremías Ledesma, que ingresó al equipo por Jorge Broun, como Gastón Ávila, que reemplazó al pibe Ovando.

El que se mantuvo entre los titulares fue el chileno Pizarro, uno de los pedidos expresos del DT Jorge Almirón que lo conoce de su paso por Colo Colo.

Así, donde habría cambios notorios respecto del ciclo anterior sería en lo nominal con el aporte de los tres jugadores de jerarquía que se sumaron como refuerzos.

Este miércoles ante Almirante Brown, Central alistó a Ledesma; Coronel, Mallo, Ávila (7' ST Ovando) y Sández; Ibarra y Pizarro; Enzo Giménez, Di María (17' ST Cantizano) y Campaz, y Alejo Veliz. Estos serían los nombres que van ganando terreno para el estreno en el debut en el Apertura ante Belgrano, que será el sábado 24 de enero, a las 22, en el Gigante de Arroyito.

Gol de Copetti en la victoria de los suplentes

El segundo de los encuentros terminó 2 a 1 para el Canalla, abrió la cuenta Enzo Copetti, empató transitoriamente Lucas Vega y Fabricio Oviedo marcó el tanto de la victoria auriazul.

Una agenda cargada en 2026

Ahora la agenda canalla continúa con el último ensayo que será el sábado por la mañana frente a Sarmiento de Junín, también en Arroyo Seco, donde podría ya quedar definido el once para el estreno oficial de una temporada cargada y exigente.

Porque además de la Liga Profesional los de Arroyito jugarán la Copa Libertadores, la final de la Supercopa Internacional contra Estudiantes, y el duelo de 32vos de final de la Copa Argentina versus Sportivo Belgrano de San Francisco (11 de febrero). Queda por confirmar qué sucederá con los dos cotejos de la Recopa de campeones (uno contra el Pincha y el otro frente a Independiente Rivadavia de Mendoza), que según trascendió en los últimos días podría empezar a jugarse recién en 2027.

Lo que habrá que estar muy atentos es a la situación de Alejo Veliz, a quien le quedan seis meses de préstamo en Central, pero surgió el interés serio de un grupo inversor de mudarlo al fútbol brasileño.

