La muerte de un joven jugador de las divisiones inferiores conmueve al fútbol

Tenía 15 años y jugaba en octava división. En octubre de 2023 le habían diagnosticado una enfermedad que ahora derivó en su fallecimiento

Valentino Guzmán Zinny tenía 15 años y jugaba como lateral derecho. El jugador murió después de padecer una enfermedad durante dos años.

La vida a veces sorprende con trances duros, y en el fútbol también pasa. Este lunes, un juvenil jugador murió tras una larga pelea contra una enfermedad terminal. El chico jugaba en San Lorenzo de Almagro y tenía solo 15 años. Estaba enfermo desde hace dos años.

La noticia fue difundida por las redes sociales del propio club. El chico se llamaba Valentino Guzmán Zanni y jugaba en la octava división del Santo. Guzmán había sido diagnosticado de su enfermedad hace casi dos años, en octubre de 2023.

La triste noticia fue dada a conocer por la propia institución, que también saludó a la familia del chico fallecido.

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia"", dice el texto que publicó San Lorenzo en sus redes sociales.

Además, el club se puso a disposición de la familia para brindarles la contención que necesiten. "En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”, expresó el club.

Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo en la que se comunicó el fallecimiento de Guzmán Zanni, que jugaba como lateral derecho.

Con información de Noticias Argentinas