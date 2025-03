La medalla "más preciada" que Lucha Aymar le regaló al preparador físico de las Leonas

La Maga, elegida ocho veces la mejor jugadora del mundo, le agradeció en ese momento a Barrionuevo por el trabajo físico que realizó con ellas y, en lo personal, cuanto contribuyó en el aspecto humano. "Me hacés ver las cosas siempre positivas y cada día me motivás más para seguir creciendo", le manifestó la enorme jugadora rosarina.

barrionuevo.jpg El escrito que le dedicó Lucha Aymar a Luis Barrionuevo con motivo del título mundial 2010.

"Luis: con solo este espacio que tengo en la libreta no me alcanza para expresar todo lo que siento. Por el lado profesional, nos hiciste atletas como querías y sabemos que vamos a seguir mejorando cada día más. Y del lado de la persona sos muy importante para mí, porque me hacés ver siempre las cosas positivas y cada día me motivas más para seguir creciendo", escribió Lucha.

La promesa de la Maga

La posdata de la mejor del mundo que aparece en el escrito describe el espíritu competitivo y ganador que tuvo siempre, a la vez de retribución que espera darle a Barrionuevo por la dedicación hacia ellas: "Te prometo que voy a correr 400 metros en algún torneo... y lo voy a ganar".

>> Leer más: Inauguraron la escultura de Lucha en El Cairo

Luego de reproducir frase por frase de Lucha, el preparador físico publicó: "Como entrenador, este reconocimiento vale muchísimo más que una medalla de oro obtenida.

image - 2025-03-06T140228.312.png Las Leonas celebran el título mundial de Perth 2002. Allí están las rosarinas Lucha Aymar y Ayelén Stepnik, y el PF Luis Barrionuevo. AP

Lucha Aymar, en el podio de "sus deportistas"

Durante el Mundial de Rosario 2010, que el seleccionado conquistó, Barrionuevo le dio una entrevista al diario La Capital. Fue el 8 de septiembre de 2010 y en ese momento se le propuso que elija a los mejores deportistas que entrenó. Es que aparte del hockey, trabajó en el rugby y el tenis.

“A David Nalbandian lo ubico tercero. Tiene todo para ser número uno, pero no le gusta entrenar", dijo Barrionuevo.

"En el segundo lugar, a Hugo Porta. Sabía que era el mejor y por eso no siempre se esforzaba al máximo", añadió.

"Lucha Aymar está por encima de ellos. Jamás voy a tener una deportista semejante”, aseguró.

"Durante el “Plan Everest”, una intensa rutina de triple turno para el Mundial, esperaba que Lucha me dijera algún día que estaba cansada y que prefería no entrenar. Pero llegó hasta el final. Ahí hablé con el plantel y les dije que esa era la demostración de por qué Lucha era la más grande”, contó.