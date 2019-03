No encajó. Alfio Oviedo intenta un ataque contra Unión, el segundo y último partido que disputó de titular. No respondió a la necesidad de un delantero con gol. Apenas señaló uno.

A tres partidos de que culmine la temporada, dos por la Superliga y uno por la Copa Argentina, la conclusión es que la mayoría de las incorporaciones de Newell's no mejoró el plantel, ni los que se sumaron antes del inicio del torneo ni los que llegaron durante el receso. Maxi Rodríguez, Alan Aguerre, Mauro Formica y Mariano Bíttolo fueron la excepción, siendo siempre titulares, aunque eso no excluye que algunos de ellos tengan un juego irregular y hasta sean discutidos. Apenas cuatro de un total de quince que se convirtieron en las caras nuevas del club. Esa cifra total contabiliza a los que arribaron al Parque como apuestas, conociéndose de antemano que era remota la chance de que jueguen en primera, tal fue la situación de Zé Turbo y ahora de Emanuel Biancucchi. Los refuerzos en sí no fueron tales y encima muchos tuvieron problemas físicos. Así, quienes fueron los elegidos para un crecimiento del plantel no cumplieron y entonces se les terminó dando preferencia a los jugadores surgidos del club, en medio de una campaña que llevará a prestarle toda la atención al promedio en la futura Superliga.

Cristian Insaurralde, Teodoro Paredes, Alfio Oviedo, Iván Piris, Leandro Grimi, Lisandro Alzugaray, Zé Turbo, Angelo Gabrielli, Ribair Rodríguez, Gastón del Castillo y Emanuel Biancucchi no cumplieron con las mínimas expectativas que se esperaban de ellos. Los motivos fueron físicos, futbolísticos y hasta falta de adaptación al rigor y la exigencia del torneo local en el caso de los futbolistas extranjeros que venían de jugar en otros países.

Previo al inicio de la Superliga, la comisión directiva le consiguió diez nuevos futbolistas al entonces DT Omar De Felippe. La evaluación del nivel de cada uno se detalla a continuación:

Alan Aguerre: fue el mayor acierto. Suplente al principio de Pocrnjic, se quedó luego con el puesto, siendo el de mejor rendimiento en la actual Superliga. Es uno los mejores arqueros del torneo. Su préstamo vence a mitad de año. Hay interés de comprarlo.

Mauro Formica: retornó al club para ser titular. Tiene gambeta y cualidades únicas, pero es intermitente, con un físico que lo condiciona para terminar entero los partidos. Pese a los altibajos, hoy no tiene un compañero que reúna sus cualidades.

Mariano Bíttolo: llegó desde la segunda división de España para ser el marcador izquierdo. Desde el principio lo mejor fueron las proyecciones, con algunos inconvenientes para la marca. Su juego fue de más a menos y el presente es irregular. Está a préstamo hasta el 30 de junio.

Teodoro Paredes: respondía a la búsqueda de un marcador central. Entró desde el inicio apenas arrancó la Superliga, se lesionó y desde allí ocasionalmente fue titular. Stéfano Callegari, juvenil del club, se quedó con el puesto. El préstamo vence en junio.

Alfio Oviedo: no cumplió frente a la necesidad de un jugador con gol. Apenas anotó un tanto y rara vez entró desde el inicio. Encima se desgarró y no pudo ser tenido en cuenta. Al principio fue relevo de Leal. Con Bidoglio perdió aún más terreno y varias veces ni fue convocado. El entrenador optó por incluir a Fydriszewski o a Alexis Rodríguez de titular. El préstamo de Oviedo vence el 30 de junio

Lisandro Alzugaray: el volante tuvo poca participación y las veces que ingresó no influyó en la generación. En junio termina su contrato

Iván Piris: precedido por antecedentes interesantes, no tanto por lo que había hecho últimamente, era el indicado para el necesitado puesto de lateral derecho. Fue muy flojo y rescindió en diciembre de 2018.

Leandro Grimi: no jugó. Se lesionó en la pretemporada y meses después se le realizó una artroscopia en la rodilla derecha. Había sido operado anteriormente en ambas rodillas. Hoy sigue entrenando, sin estar aún en condiciones de jugar. Su vínculo con el club es hasta mitad de año

Zé Turbo: recién tuvo una chance el día de la despedida de De Felippe, ante Aldosivi (0-1). Con el mismo representante de Leal, se trató de una incorporación de compromiso, sin cargo. En el receso partió a Nacional de Paraguay. A Newell's le quedó el 20 por ciento del pase

Gastón del Castillo: no fue ni al banco. Desde el primer momento llamó más la atención por ser el hermano del Kun Agüero que por las condiciones. En el receso, rescindió.

Durante el receso, confirmado Bidoglio en el cargo de entrenador, la dirigencia contrató a cinco jugadores. Este es el nivel de los incorporados:

Maximiliano Rodríguez: el retorno del ídolo fue positivo. Es lógico que no tenga una participación constante en cada partido. Alcanza con que sus apariciones sean pocas pero decisivas e influya su presencia en los rivales y los compañeros. Hace tres partidos que no juega por un desgarro.

Cristian Insaurralde: insinuó más de lo que concretó. Tiene actitud para encarar, pero le falta claridad. Cuando empezaba a tener continuidad de titular, se lesionó. Volvió a jugar ante Gimnasia y se resintió. En su posición, ya sea por derecha o izquierda, jugó indistintamente Alexis Rodríguez o Figueroa. Newell's acordó la compra del 33 por ciento de su pase (600 mil dólares) y un vínculo hasta junio de 2022.

Ribair Rodríguez: el uruguayo fue incorporado para reforzar el medio. Fue al banco cuatro veces y su debut fue decepcionante. Entró en el segundo tiempo ante Talleres. Fuera de ritmo, no fue capaz de impedir el segundo gol de la T. Se encuentra a préstamo, hasta fin de año. Su puesto pertenece a Rivero.

Angelo Gabrielli: apenas en dos ocasiones fue al banco. Una lesión en la cadera lo marginó varios encuentros. Hoy es una incógnita. Su vínculo termina en junio de 2020. Hoy Facundo Nadalín es el dueño del lateral derecho.

Emanuel Biancucchi: el mediocampista, primo de Lionel Messi, sólo jugó en la reserva rojinegra.

En esta lista no se incluye a Thomas Silvero, delantero de 18 años que se sumó a préstamo. Adiur es el propietario del pase. No se la considera una incorporación para el plantel de primera. La última fecha ingresó desde el banco en la reserva entre Newell's y Gimnasia.

Tampoco se menciona a Luis Leal, que estaba en Newell's desde 2017 y antes de esta Superliga se acordó comprarle el 80 por ciento del pase, si bien en ese momento se lo consideró el primer refuerzo. La Pantera fue una sombra en esta temporada, comparada con la anterior.