La mamá de Ángel Di María dio una nota con una condición: no hablar del futuro de su hijo

Ángel Di María transita los últimos partidos con la selección nacional y mantiene en vilo a un país que se ilusiona con otra Copa América, esta vez en Estados Unidos. No es la única expectativa: media ciudad de Rosario espera con ansiedad una respuesta de Fideo, quien debe dar una respuesta de su acepta su regreso a Central para jugar al menos hasta fin de año. Parece que el sueño se hará realidad, aunque no hay una respuesta oficial. En las últimas horas la que habló fue Diana Hernández, la mamá de Angelito que brindó una entrevista con una condición: no hablar de lo que hará tras la Copa América.