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Súper Rugby Américas: Capibaras ofreció su corazón y cosechó una victoria ante Yacaré XV

Este sábado, por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras venció por un ajustado 13-12 a Yacaré XV

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

14 de marzo 2026 · 21:21hs
Capibaras logró una importante victoria en el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV

Capibaras logró una importante victoria en el Súper Rugby Américas.

El primer partido de pretemporada de Capibaras XV lo puso frente a frente con Yacaré XV. En la cancha de Aranduroga, en Corrientes, ese partido terminó empatado en 57 puntos. Este sábado, por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas, se volvieron a encontrar pero ya no fue lo mismo porque había puntos en juego.

El Yacaré mostró los dientes, sin embargo fue Capibaras quien logró llevarse la victoria por un ajustado 13-12.

En el estadio Héroes de Curupaytí, escenario que forma parte de un amplio complejo deportivo en Luque, la franquicia del Litoral estuvo lejos de su mejor versión y sufrió demasiado ante un conjunto guaraní que si no se llevó la victoria fue por la falta de puntería de su pateador, el apertura Joaquín Lamas.

El local se puso rápidamente en ventaja con un try de su medioscrum Juan Cruz Strada convertido por Lamas (fue el único acierto del primer tiempo ya que después dilapidó dos penales y una conversión).

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Una gran desventaja de Capibaras

Promediando el parcial fue el propio Lamas quien llegó al try para estirar la ventaja 12-0, pero la respuesta litoraleña llegó minutos después, con un try de Juan Bautista Baronio que puso las cifras definitivas al primer tiempo (12-5).

En el complemento, Lamas dilapidó de arranque un nuevo penal para Yacaré que siguió complicando a la franquicia argentina. Y si el panorama era negro para Capibaras se oscureció aún más con la lesión del segunda línea Lorenzo Colidio, una de las fuentes de obtención de pelotas en el line.

Las cosas no salieron como estaban previstas y como el juego no salía apareció el corazón. y encima la suerte tampoco ayudó.

Lautaro Cipriani llegó al try y se puso a tiro, pero Dogliani falló en la conversión que podría haber sido el empate.

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Capibaras fue por todo

A cinco del final y con un hombre más, Capibaras fue por todo.

Dogliani tuvo su revancha, ajustó la puntería y metió el penal con que el dio vuelta el resultado que permitió que Capibaras volviera de Paraguay con una victoria en el bolso, ajustada, pero victoria al fin.

En el arranque de la fecha, el viernes, Peñarol recibió y goleó a Cobras Brasil en Estadio Charrúa de Montevideo, donde el defensor del título se impuso por 38-20; mientras que en su paso por Tucumán, Pampas, la franquicia con sede en Buenos Aires, se floreó en La Caldera del parque Nueve de Julio y goleó a Tarucas por 43 a 22. Al cierre de esta edición, jugaban Dogos XV y Selknam en Córdoba.

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