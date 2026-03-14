En vivo: Central lo ganó cuando entró Di María y pudo brillar Campaz

Central volvió después de tres fechas al Gigante para celebrar el triunfo en el clásico, pero también para tratar de llevarse un triunfo ante el golpeado Banfield. Y lo hizo luego de dar vuelta el resultado en contra del primer tiempo. El ingreso de Ángel Di María fue vital, como el trabajo de jaminton Campaz.
Central volvió a ganar en Arroyito y de yapa por ahora quedó puntero de la zona. De esta manera, ganó dos en casa, perdió dos y empató uno.
Las acciones en el Gigante de Arroyito
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82' GOL DE CENTRAL. Otro gran centro de Di María y esta vez llegó a la cabeza de Campaz, que derrotó a Sanguinetti.
75' Gran pase de Di María para Pol Fernández, y su centro no fue conectado por Veliz
71' Llegó Banfield con peligro. Lautaro Gómez enganchó para la zurda y su disparo casi se le mete a Ledesma.
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63' GOL DE CENTRAL. Apenas entró Di María y llegó el empate, pero claro que por un gol en contra de López García tras un centro de Fideo que buscaba el ingreso de Campaz o Sández por detrás.
58' Tremendo cabezazo de Veliz y mejor respuesta del arquero del Taladro para evitar el empate.
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49' Julián Fernández se perdió el empate, tras buena asistencia de Vicente Pizarro.
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35' GOL DE BANFIELD. Centro desde la izquierda de Ignacio Abrahan y el uruguayo Mauro Méndez la empujó delante de Ledesma a la red, de pecho. Habilitaba Sandez.
22' El juez Nicolás Lamolina interrumpe el partido por una bandera obscena colgada en la platea del río y muñecos arrojados al campo de juego. Reanudó antes de que la retiren.
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19' Remate de Ibarra de afuera del área, que pasó por encima del travesaño.
12' Buena mandada de Campaz y remate cruzado que no llegan a conectar Veliz y Duarte.
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Al final, Ángel Di María irá al banco por primera vez este año, lo que demuestra que está recuperado de la sobrecarga en el aductor izquierdo, pero que Jorge Almirón no quiere arriesgarlo.
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Las estadísticas de Central y Banfield