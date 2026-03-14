En vivo: Central lo ganó cuando entró Di María y pudo brillar Campaz

Después de tres partidos de visitante, uno con victoria en el clásico, Central volvió al Gigante y le ganó 2 a 1 a un duro Banfield que empezó ganando.

Gaspar Duarte remata ante el acoso de un defensor de Banfield. Central volvió al Gigante.

Di María celebra el gol del empate de Central, que en realidad fue en contra.

Central volvió después de tres fechas al Gigante para celebrar el triunfo en el clásico , pero también para tratar de llevarse un triunfo ante el golpeado Banfield . Y lo hizo luego de dar vuelta el resultado en contra del primer tiempo. El ingreso de Ángel Di María fue vital, como el trabajo de jaminton Campaz.

Central volvió a ganar en Arroyito y de yapa por ahora quedó puntero de la zona. De esta manera, ganó dos en casa, perdió dos y empató uno.

82' GOL DE CENTRAL. Otro gran centro de Di María y esta vez llegó a la cabeza de Campaz, que derrotó a Sanguinetti.

DI MARÍA + CAMPAZ = GOLAZO DE ROSARIO CENTRAL El fideo asistió al delantero para darle la victoria parcial al Canalla ante Banfield por 2-1. Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/MIgCD3RAuT

75' Gran pase de Di María para Pol Fernández, y su centro no fue conectado por Veliz

71' Llegó Banfield con peligro. Lautaro Gómez enganchó para la zurda y su disparo casi se le mete a Ledesma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032993057168138594&partner=&hide_thread=false LO EMPATÓ CENTRAL CON UN GOL EN CONTRA



López García quiso rechazar un centro de Di María y terminó metiendo la pelota en su propio arco.



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63' GOL DE CENTRAL. Apenas entró Di María y llegó el empate, pero claro que por un gol en contra de López García tras un centro de Fideo que buscaba el ingreso de Campaz o Sández por detrás.

58' Tremendo cabezazo de Veliz y mejor respuesta del arquero del Taladro para evitar el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032988939556913517&partner=&hide_thread=false JULIÁN FERNÁNDEZ SE PERDIÓ EL EMPATE



Casi llega el 1-1 de Rosario Central ante Banfield en el inicio del segundo tiempo.#LPFxTNTSports



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49' Julián Fernández se perdió el empate, tras buena asistencia de Vicente Pizarro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032979787942096973&partner=&hide_thread=false EL RUSO ABRIÓ EL MARCADOR



Mauro Méndez puso el 1-0 de Banfield ante Rosario Central.#LPFxTNTSports



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35' GOL DE BANFIELD. Centro desde la izquierda de Ignacio Abrahan y el uruguayo Mauro Méndez la empujó delante de Ledesma a la red, de pecho. Habilitaba Sandez.

22' El juez Nicolás Lamolina interrumpe el partido por una bandera obscena colgada en la platea del río y muñecos arrojados al campo de juego. Reanudó antes de que la retiren.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032976468712567178&partner=&hide_thread=false IBARRA PROBÓ AL ARCO



Rosario Central llegó al arco de Banfield y avisó.#LPFxTNTSports



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19' Remate de Ibarra de afuera del área, que pasó por encima del travesaño.

12' Buena mandada de Campaz y remate cruzado que no llegan a conectar Veliz y Duarte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032969290920366270&partner=&hide_thread=false GRAN RECIBIMIENTO DE ROSARIO CENTRAL



El Canalla recibe a Banfield por la Fecha 11.



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Al final, Ángel Di María irá al banco por primera vez este año, lo que demuestra que está recuperado de la sobrecarga en el aductor izquierdo, pero que Jorge Almirón no quiere arriesgarlo.

>>Leer más: Central tiene equipo para recibir a Banfield y hay una sorpresa: no juega Ángel Di María

Las estadísticas de Central y Banfield